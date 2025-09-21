Atalanta, Juric: "A Torino la situazione è peggiorata. Lookman? Questione chiusa"

Sulla partita le considerazioni sono molto positive, al netto degli infortuni di Hien e Zalewski: "La partita contro il Psg ci ha dato forza perché abbiamo affrontato i migliori. A lunghi tratti nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo abbiamo gestito bene. L'unico neo sono stati gli infortuni, ma chi li ha sostituiti ha fatto molto bene".