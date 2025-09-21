Logo SportMediaset
Calcio

Atalanta, Juric: "A Torino la situazione è peggiorata. Lookman? Questione chiusa"

21 Set 2025 - 17:52
© Getty Images

© Getty Images

Ivan Juric ha analizzato la netta vittoria della sua Atalanta contro il Torino, sua ex squadra, soffermandosi anche sull'ambiente che ha ritrovato all'Olimpico: "La situazione rispetto a prima è molto peggiorata - le parole del tecnico croato in conferenza -. Quando c'ero io c'era un bell'ambiente: dispiace vedere questo scontento continuo. Oggi non è stato bello per tutto il mondo Toro".

Inevitabile poi parlare del rientro in campo di Ademola Lookman: "Questione chiusa? Certo, il nostro è un gruppo solido. Lunedì ha parlato con me e con la squadra. Ha una grande mentalità vincente, ora servirà recuperarlo dal punto di vista fisico".

Sulla partita le considerazioni sono molto positive, al netto degli infortuni di Hien e Zalewski: "La partita contro il Psg ci ha dato forza perché abbiamo affrontato i migliori. A lunghi tratti nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo abbiamo gestito bene. L'unico neo sono stati gli infortuni, ma chi li ha sostituiti ha fatto molto bene".

