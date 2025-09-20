Mudryk, da flop milionario ad atleta olimpico? L'attaccante del Chelsea si dà all'atletica

Mykhailo Mudryk punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e no, non come calciatore. Il talento inespresso del Chelsea, pagato 100 milioni di euro dai Blues per strapparlo allo Shakthar nel 2023, è sospeso per doping ma non sta perdendo tempo, anzi, nei suoi pensieri ci sarebbe un clamoroso cambio di vita. Da sempre apprezzato anche per la sua velocità impressionante, il calciatore ucraino si sta allenando con gli sprinter connazionali che, secondo quanto riportato da Marca, gli avrebbero già predisposto un programma specifico per prepararsi ai Giochi del 2028.