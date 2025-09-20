Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
NUOVA VITA

Mudryk, da flop milionario ad atleta olimpico? L'attaccante del Chelsea si dà all'atletica

L'ucraino, fermato per doping, si allena con gli sprinter connazionali per provare a puntare ai Giochi in California

20 Set 2025 - 18:31
© Getty Images

© Getty Images

Mykhailo Mudryk punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e no, non come calciatore. Il talento inespresso del Chelsea, pagato 100 milioni di euro dai Blues per strapparlo allo Shakthar nel 2023, è sospeso per doping ma non sta perdendo tempo, anzi, nei suoi pensieri ci sarebbe un clamoroso cambio di vita. Da sempre apprezzato anche per la sua velocità impressionante, il calciatore ucraino si sta allenando con gli sprinter connazionali che, secondo quanto riportato da Marca, gli avrebbero già predisposto un programma specifico per prepararsi ai Giochi del 2028.

Lo scorso giugno la FA ha confermato la squalifica per la positività a una sostanza dopante per Mudryk e l'ormai ex numero 10 del Chelsea non gioca una partita ufficiale da dicembre 2024. La velocità però è da sempre stata una sua peculiarità, un punto di forza sottolineato dagli osservatori e messo in mostra fin dall'esordio in Premier League quando toccando i 36,67 chilometri orari stabilì il record di velocità in accelerazione.

Ora l'indiscrezione che, se confermata dall'interessato, avrebbe del clamoroso. Nei pensieri tormentati dell'attaccante ci sarebbe l'addio al calcio con tutti i rimpianti e i pensieri del caso per i Blues e i suoi tifosi, per dedicarsi a tempo pieno all'atletica. Gli allenamenti con gli sprinter ucraini però da soli non basterebbero per puntare dritto a Los Angeles 2028: Mudryk dovrebbe prima rientrare nei parametri World Athletics e superari i Trials ucraini nel 2027.

mudryk
chelsea

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:10
Oggi Verona-Juventus

Oggi Verona-Juventus

00:51
MCH PULLMAN BENFICA MCH

Benfica, è Mourinho mania

00:57
DICH SARRI PRE DERBY 20/9 DICH

Sarri: "Il derby è il derby, emozioni e adrenalina sono alte"

01:58
DICH NICOLA PRE PARMA 20/9 DICH

Nicola "Vardy? Lui e Sarmiento hanno lavorato a parte"

01:46
DICH JURIC PRE TORO 20/9 DICH

Juric: "Lookman ha parlato con me, lo staff e i compagni: col Toro ci sarà"

01:54
DICH GASPERINI PRE DERBY 20/9 DICH

La 'saggezza' di Gasperini: "I derby che restano sono quelli che vinci"

01:05
DICH CUESTA PRE CREMO 20/9 DICH

Cuesta: "A che punto è il Parma? Una squadra è come una bottiglia di acqua"

01:39
DICH CHIVU PRE SASSUOLO 20/9 DICH

Chivu: "Il rumore dei nemici? Fa parte del gioco..."

01:08
Fabio Grosso

Grosso: "Inter ostacolo grande, sarà difficilissima"

01:23
Le parole di Da Cunha

Da Cunha: il perno del centrocampo del Como

01:32
Domani Cremonese-Parma

Domani Cremonese-Parma

01:15
Fiorentina, avvio lento

L'avvio lento della nuova Fiorentina

01:30
Bologna, arriva il Genoa

Bologna, arriva il Genoa

01:46
Domani Lazio-Roma

Lazio-Roma: Sarri sogna l'aggancio nel derby con Gasp

01:58
Il Milan a Udine

Il Milan a Udine

02:10
Oggi Verona-Juventus

Oggi Verona-Juventus

I più visti di Calcio Estero

MCH ARRIVO MOURINHO BENFICA MCH

Mourinho arriva nel centro sportivo del Benfica... in Ferrari

Real Madrid, Asencio a processo per la diffusione di video a sfondo sessuale

MCH LIBERTADORES FLAMENGO-ESTUDIANTES 2-1 MCH

Il Flamengo batte 2-1 l'Estudiantes: gli highlights

MCH LIBERTADORES LIGA QUITO-SAN PAOLO 2-0 MCH

Il San Paolo cade a Quito, battuto 2-0 dalla Liga

Debutta Donnarumma e il City trionfa nel derby di Manchester. Il Liverpool vince su rigore nel recupero

La famiglia di Maradona onora Minà: "Tu non hai mai tradito Diego"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:48
Roma, Soulè: "Da Ranieri ricevuto migliore consiglio, Dybala inarrivabile"
18:24
Milan, a Udine la Curva Sud torna a tifare: "Torniamo in modalità trasferta"
18:00
Genoa, Vieira: "Rigore difficile da accettare"
17:56
Bologna, Italiano: "Il rigore? Episodio simile contro di noi con la Roma"
17:15
Toldo: "Mi piace Meret. Perin come Zenga, Di Gregorio più alla Peruzzi"