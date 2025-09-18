Real Madrid, Asencio a processo per la diffusione di video a sfondo sessuale

Oltre al difensore, imputati altri tre calciatori: giocavano nelle giovanili dei Blancos
Il difensore del Real Madrid Raúl Asencio sarà sottoposto a processo a Gran Canaria con l'accusa di aver "diffuso video sessuali" che coinvolgevano una minorenne e un'altra ragazza: lo riferiscono l'agenzia Efe e altri media, citando un comunicato dell'autorità giudiziaria.
Insieme al centrale madridista, aggiungono le stesse fonti, saranno sul banco degli imputati anche tre ex giocatori delle giovanili del Real, ai quali viene attribuita l'accusa di aver realizzato i video in questione: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. Nei confronti di Asencio, il giudice ha stabilito l'obbligo di versamento di una cauzione da 15.000 euro, somma che sale a 20.000 euro nel caso degli altri tre calciatori coinvolti nel caso.
La settimana scorsa, sempre l'agenzia Efe aveva riportato che una delle due ragazze identificate come le vittime nella vicenda aveva ritirato la propria denuncia contro Asencio, una volta ricevute dal giocatore del Real una lettera formale di scuse e un risarcimento economico. La richiesta di pena avanzata dalla Procura per il difensore classe 2003 è di due anni e mezzo di carcere per un "reato contro l'intimità".
