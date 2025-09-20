Bundesliga: il Bayern continua a vincere, ok Friburgo e Mainz

Tripletta di Kane per i bavaresi nel 4-1 sul campo dell’Hoffenheim: Grifo in gol nel 3-0 dei bianconeri
Nel quarto turno di Bundesliga continua a vincere il Bayern Monaco, a punteggio pieno e senza sconfitte in Bundesliga: esagerato Harry Kane, tripletta (con due rigori) nel 4-1 all’Hoffenheim in trasferta. Successi fuori casa anche per il Friburgo, 3-0 contro il Werder Brema con gol e assist di Grifo, e per il Mainz (4-1 sull’Augsburg). Ritrova la vittoria dopo la promozione anche l’Amburgo, 2-1 sull’Heidenheim.
HOFFENHEIM-BAYERN MONACO 1-4
Tutto facile per il Bayern Monaco, che continua a vincere e rimane a punteggio pieno con il 4-1 esterno sull’Hoffenheim. Nel corso del primo tempo i padroni di casa cercano di spaventare i bavaresi, ma a pochi minuti dall’intervallo Harry Kane porta avanti i suoi firmando l’1-0 al 44’. Dopo la pausa altro episodio a favore della formazione allenata da Kompany: calcio di rigore trasformato ancora una volta da Kane, che sigla la sua personale doppietta al 48’. Gli uomini di Ilzer non riescono a reagire, e al 77’ arriva il colpo del ko: altro penalty in favore dei biancorossi, con Kane che si porta a casa il pallone e cala il tris e la sua personale tripletta. Inutile la rete di Coufal all’82’, poi al 99’ Gnabry cala il poker per i Campioni in carica. Vince il Bayern Monaco 4-1 e sale a 12 punti, il doppio rispetto ai 6 totalizzati fin qui dall’Hoffenheim.
WERDER BREMA-FRIBURGO 0-3
Tris del Friburgo, che espugna il campo del Werder Brema con un secco 3-0. Ritmi non altissimi nelle prime fasi di gioco, ma poco dopo la mezzora i bianconeri stappano la partita: calcio di rigore trasformato da Vincenzo Grifo per l’1-0 al 33’. I biancoverdi non reagiscono, con il primo tempo che va in archivio senza ulteriori marcature. In avvio di ripresa arriva il raddoppio ospite: ancora Grifo protagonista, questa volta con l’assist per il 2-0 di Adamu al 54’. Quattro minuti più tardi viene fischiato un calcio di rigore a favore dei padroni di casa, ma Atubolu neutralizza Schmid dal dischetto e mantiene la porta inviolata. Al 75’ arriva il colpo del ko per il Werder: autogol di Coulibaly che vale il definitivo 3-0 degli uomini di Schuster. Con questo successo il Friburgo sale a quota 6, Werder scavalcato e bloccato a 4 punti.
AUGSBURG-MAINZ 1-4
Pazzo 4-1 esterno del Mainz, che trova la prima vittoria in questa Bundesliga in casa dell’Augsburg segnando due reti in inferiorità numerica. Partenza a razzo da parte degli ospiti, che vanno sopra 2-0 con un primo tempo roboante: prima (al 14’) Sano porta avanti i suoi, poi (al 26’) arriva il raddoppio di Kohr. Dopo l’intervallo arriva l’episodio a favore dei padroni di casa: seconda ammonizione proprio di Kohr e Mainz in dieci uomini dal 53’. Con l’uomo in meno gli uomini di Henriksen giocano ancora meglio e clamorosamente dilagano: Sano torna protagonista al 60’ con l’assist per il 3-1 di Nebel, poi nove minuti più tardi il poker a firma di Sieb. La formazione allenata da Wagner è al tappeto, e trova solamente le forze per il gol della bandiera all’83’ con Essende. Primo successo per il Mainz in stagione, a quota 4 punti in classifica. Scavalcato l’Augsburg, fermo a 3.
AMBURGO-HEIDENHEIM 2-1
Vittoria storica per l’Amburgo, la prima dopo la ritrovata promozione in Bundesliga dopo gli anni di “purgatorio” in Zweite. I padroni di casa in avvio faticano a trovare ritmo e rischiano di subire gol, ma con il passare dei minuti trovano sempre più coraggio, fiducia e metri di campo. Verso la fine del primo tempo ecco che arriva l’1-0 dell’Amburgo: giocata di Rayan Philippe per la zampata vincente di Vuksovic. Dopo l’intervallo gli ospiti provano a scuotersi, ma al 59’ cadono di nuovo: Philippe si trasforma da assist-man a goleador e firma il 2-0 con mezz’ora da giocare. I ragazzi di Schmidt provano il tutto per tutto nel finale, infiammando il recupero con il 2-1 di Kolle al 93’, ma è ormai troppo tardi. Vince 2-1 l’Amburgo e sale a 4 punti in classifica. L’Heidenheim è attualmente la peggior squadra in questa Bundesliga, unica a 0 punti con quattro sconfitte in altrettanti appuntamenti.
