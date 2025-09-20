Bundesliga: il Bayern continua a vincere, ok Friburgo e Mainz

AMBURGO-HEIDENHEIM 2-1

Vittoria storica per l’Amburgo, la prima dopo la ritrovata promozione in Bundesliga dopo gli anni di “purgatorio” in Zweite. I padroni di casa in avvio faticano a trovare ritmo e rischiano di subire gol, ma con il passare dei minuti trovano sempre più coraggio, fiducia e metri di campo. Verso la fine del primo tempo ecco che arriva l’1-0 dell’Amburgo: giocata di Rayan Philippe per la zampata vincente di Vuksovic. Dopo l’intervallo gli ospiti provano a scuotersi, ma al 59’ cadono di nuovo: Philippe si trasforma da assist-man a goleador e firma il 2-0 con mezz’ora da giocare. I ragazzi di Schmidt provano il tutto per tutto nel finale, infiammando il recupero con il 2-1 di Kolle al 93’, ma è ormai troppo tardi. Vince 2-1 l’Amburgo e sale a 4 punti in classifica. L’Heidenheim è attualmente la peggior squadra in questa Bundesliga, unica a 0 punti con quattro sconfitte in altrettanti appuntamenti.