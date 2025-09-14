Ligue 1: il Psg batte anche il Lens e resta a punteggio pieno, Atalanta avvisata

Reduce dal roboante successo per 6-3 centrato in casa del Tolosa, il Psg torna in campo dopo la sosta Nazionali al Parco dei Principi, dove arriva il Lens. Proprio gli ospiti sono già protagonisti al decimo minuto, quando l’ex Udinese Thauvin scalda i guantoni del connazionale Chevalier, prima dell’1-0 firmato Barcola al quarto d’ora di gara. Il francese sfrutta infatti l’assist di Vitinha e porta in vantaggio i parigini, che alla mezz’ora perdono però Kvaratskhelia per infortunio: l’ex Napoli lascia il campo con evidenti segni sul polpaccio sinistro, provocati al 3’ da un duro intervento di Edouard. Con Dembélé e Doué già ai box, le condizioni del georgiano dovranno quindi essere valutate con attenzione, visto che mercoledì il Psg ospiterà l’Atalanta nella prima giornata di Champions League. Chi dovrà sicuramente temere la Dea è Barcola. L’ex Lione completa, infatti, la sua doppietta personale al 51’ (ancora su imbeccata di Vitinha), con il Psg che aggiunge però altri due nomi alla sua lista degli infortunati: Lee Kang-in e Beraldo (uscito in barella). Luis Enrique scuote la testa sconsolato, ma può comunque festeggiare il quarto successo in quattro gare di campionato per il suo Psg, che sale in vetta a 12 punti. A 6 resta il Lens.