Ligue 1: il Psg batte anche il Lens e resta a punteggio pieno, Atalanta avvisata

I parigini vincono 2-0, facendo quattro su quattro in campionato. Kvaratskhelia out per infortunio: mercoledì la sfida alla Dea in Champions League
Nuova giornata di Ligue 1, nuova vittoria per il Psg. I parigini battono 2-0 il Lens nel 4º turno e si mantengono a punteggio pieno in campionato, salendo a quota 12 punti. La formazione di Luis Enrique si impone grazie alla doppietta di Barcola (15’ e 51’). Kvaratskhelia lascia però il campo al 30’ per infortunio, a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro l’Atalanta. Vince ancora il Lille di Giroud: 2-1 in rimonta sul Tolosa.
PSG-LENS 2-0
Reduce dal roboante successo per 6-3 centrato in casa del Tolosa, il Psg torna in campo dopo la sosta Nazionali al Parco dei Principi, dove arriva il Lens. Proprio gli ospiti sono già protagonisti al decimo minuto, quando l’ex Udinese Thauvin scalda i guantoni del connazionale Chevalier, prima dell’1-0 firmato Barcola al quarto d’ora di gara. Il francese sfrutta infatti l’assist di Vitinha e porta in vantaggio i parigini, che alla mezz’ora perdono però Kvaratskhelia per infortunio: l’ex Napoli lascia il campo con evidenti segni sul polpaccio sinistro, provocati al 3’ da un duro intervento di Edouard. Con Dembélé e Doué già ai box, le condizioni del georgiano dovranno quindi essere valutate con attenzione, visto che mercoledì il Psg ospiterà l’Atalanta nella prima giornata di Champions League. Chi dovrà sicuramente temere la Dea è Barcola. L’ex Lione completa, infatti, la sua doppietta personale al 51’ (ancora su imbeccata di Vitinha), con il Psg che aggiunge però altri due nomi alla sua lista degli infortunati: Lee Kang-in e Beraldo (uscito in barella). Luis Enrique scuote la testa sconsolato, ma può comunque festeggiare il quarto successo in quattro gare di campionato per il suo Psg, che sale in vetta a 12 punti. A 6 resta il Lens.
LILLE-TOLOSA 2-1
Allo Stade Pierre-Mauroy si affrontano Lille e Tolosa, con gli ospiti bravi a sbloccare il match a inizio secondo tempo. Magri segna infatti l’1-0 al 51’, mentre i padroni di casa si vedono annullare per fuorigioco il possibile pareggio al 65’. Il Tolosa resta poi in dieci all’80’ per l’espulsione di Vossah (entrato in campo solo otto minuti prima). Il Lille allora ne approfitta e ribalta tutto in pieno recupero, pareggiando prima con il rigore di Bentaleb al 90’ e vincendo poi 2-1 grazie a Ethan Mbappé (fratello minore di Kylian) al 99’. Giroud e compagni salgono così a 10 punti in classifica, lasciando il Tolosa a 6.
BREST-PARIS FC 1-2
Il Brest accoglie il Paris FC al Francis-Le Blé, dove è Geubbels a stappare la partita per i parigini al 14’, su assist dell’ex Sassuolo Maxime Lopez. Gli ospiti raddoppiano poi al 34’ con Marchetti, mentre Del Castillo accorcia le distanze su calcio di rigore al 52’. All’84’ il Paris resta improvvisamente in dieci uomini per il rosso diretto a Otavio, ma riesce comunque a vincere la sua seconda partita consecutiva, salendo a quota 6 punti. Il Brest rimane penultimo con un solo punto conquistato in quattro giornate.
METZ-ANGERS 1-1
Metz e Angers si sfidano al Saint-Symphorien, impianto in cui sono i padroni di casa a passare avanti al 14’ con Gbamin. Diallo sbaglia invece il rigore del possibile raddoppio al 64’ e, allora, a pareggiare è l’Angers al 90’. Abdelli fa 1-1 proprio su penalty e distribuisce i punti. Il Metz resta ultimo con un punto, l’Angers sale invece a 5.
STRASBURGO-LE HAVRE 1-0
Lo Strasburgo e il Le Havre scendono in campo allo Stade de la Meinau, dove il primo tempo si chiude a reti bianche. Panichelli colpisce quindi un palo per i padroni di casa in avvio di ripresa, con l’argentino che si riscatta però al 91’. È suo, infatti, il calcio di rigore che decide l’incontro allo scadere, permettendo allo Strasburgo di vincere 1-0 e di portarsi a 9 punti in classifica, nonostante l’espulsione di Hogsberg al 94’. A 3 resta il Le Havre.
