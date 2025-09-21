Serie A, Cremonese-Parma 0-0: emiliani fermati dal palo, grigiorossi ancora imbattuti

LE PAGELLE

Bondo 6.5 – Trova sempre più fiducia e sembra essere sempre più a suo agio in mezzo al campo da titolare. Tanta quantità per l’ex Milan, senza disdegnare tecnica nel palleggio.

Sanabria 5.5 – Partita difficile per l’ex Torino: pochi palloni giocati, qualche errore tecnico e la sensazione che non si sia ancora ben integrato nella squadra di Nicola.

Pellegrino 6 – Ci prova fin da subito e colpisce un palo clamoroso di testa. È ancora alla ricerca della prima rete in Campionato, per provare a portare i tre punti ai suoi. Cala con il passare dei minuti, anche per via di una botta ricevuta proprio in occasione del palo.

Bernabé 6.5 – Il punto fermo del Parma, con una qualità superiore rispetto a tanti compagni. Gioca con molta tranquillità, è sempre attivo e crea spesso in attacco. Che sia pronto al grande salto in una big?