IN FRANCIA

Giroud si gira di nuovo e fa volare il Lille: gol nel recupero, l'ex Milan continua a stupire

Due partite e due gol. A 38 anni Olivier Giroud continua a dettare legge anche in Ligue 1 con la maglia del Lille. Dopo la rete all'esordio l'attaccante transalpino si è ripetuto domenica contro il Monaco al 91': per dinamica la rete ricorda molto quella siglata nel derby con l'Inter del 2022.  

24 Ago 2025 - 23:21
