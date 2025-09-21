Torino, Baroni: "Usciti dalla partita dopo un gol preso, inspiegabile"

© IPA
Marco Baroni ha commentato così il netto ko interno del suo Torino contro l'Atalanta: "Ho parlato alla squadra: eravamo in partita, poi siamo usciti dopo il gol ed è una cosa inspiegabile - le parole del tecnico in conferenza -. Tre reti prese in otto minuti è un problema di atteggiamento mentale. Non devi mai mollare perché si può recuperare. Avevamo trovato solidità e compattezza, ma non si possono avere queste amnesie".
"Non mi spaventa il lavoro - ha proseguito Baroni -. Ho gestito situazioni come queste e lo farò anche adesso. Si parte dall'atteggiamento che abbiamo avuto con Fiorentina e Roma. Oggi dopo il gol non abbiamo più portato pressione e siamo andati indietro. Non deve avvenire, principalmente è l'atteggiamento mentale. Come cambiare le cose? L'ho detto: siamo noi che dobbiamo cambiare con atteggiamenti diversi, partite feroci e di qualità. Dobbiamo riuscire a farle, dobbiamo invertire questo percorso. Solo questo può cambiare le cose"
Il problema principale al momento sembra essere l'attacco, con appena 1 gol all'attivo nelle prime 4 giornate: "Abbiamo cercato equilibri, dobbiamo portare i giocatori in condizione e farli crescere dal punto di vista della prestazione. Non è un problema di attaccanti, ma di soluzioni che possiamo e dobbiamo trovare partendo dalla compattezza di squadra".
Commenti (0)