Volley donne: super Egonu trascina Milano e costringe Conegliano al primo stop

27 Dic 2025 - 22:32
© X Vero Volley

© X Vero Volley

Milano fa suo il big match contro la capolista Conegliano e la costringe al primo stop in campionato dopo sedici vittorie consecutive. Nella quarta giornata di ritorno della Serie A1 di volley donne la Numia Vero Volley Milano, in un Allianz Cloud esaurito, batte la Imoco in rimonta per 3-1 trascinata da una super Egonu, che ha messo a segno 32 punti: 22-25, 25-19, 31-29, 25-20 i parziali dell'incontro in oltre due ore di gioco. Conegliano resta ferma in testa a 46 punti con tre lunghezze di vantaggio su Scandicci, Milano è quinta con 37 punti.

22:32
Volley donne: super Egonu trascina Milano e costringe Conegliano al primo stop
21:44
Tennis, Sabalenka: "Nuova battaglia dei sessi messaggio per tutte le donne"
18:37
Surf: la città di Matera premia il giovanissimo talento di Mattia Annese
18:00
Milano-Cortina: Fiamma olimpica il 2 gennaio a Pescara
17:37
Tiro a volo: Pellielo inaugura in Brasile un campo intitolato a lui