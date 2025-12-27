Volley donne: super Egonu trascina Milano e costringe Conegliano al primo stop

Milano fa suo il big match contro la capolista Conegliano e la costringe al primo stop in campionato dopo sedici vittorie consecutive. Nella quarta giornata di ritorno della Serie A1 di volley donne la Numia Vero Volley Milano, in un Allianz Cloud esaurito, batte la Imoco in rimonta per 3-1 trascinata da una super Egonu, che ha messo a segno 32 punti: 22-25, 25-19, 31-29, 25-20 i parziali dell'incontro in oltre due ore di gioco. Conegliano resta ferma in testa a 46 punti con tre lunghezze di vantaggio su Scandicci, Milano è quinta con 37 punti.