Mercato

Lazio, il Flamengo fa sul serio per Castellanos: c'è l'offerta

27 Dic 2025 - 21:46

Non solo Nuno Tavares, la Lazio a gennaio potrebbe partire un altro dei suoi pezzo pregiati: il Taty Castellanos. L'attaccante argentino è il sogno del Flamengo, fresco vincitore della Libertadores. E il Mengao fa sul serio per il centroavanti della Lazio: a Roma sarebbe arrivata la prima offerta da oltre 20 milioni di euro per convincere Lotito a cedere il suo bomber. Una proposta al momento ritenuto insufficiente a Formello, ma la sensazione è che i brasiliani potrebbero presto tornare all'assalto, magari ritocando leggermente l'offerta per far titubare ancor di più i vertici biancocelesti. 

