Premier: Chelsea sotto accusa per presunti pagamenti irregolari a procuratori e intermediari

Il Chelsea è finito sotto accusa dalla Federcalcio inglese (FA) per 74 presunte violazioni del regolamento amministrativo, relative a numerosi pagamenti ai procuratori effettuati tra il 2009 e il 2022. Le contestazioni riguardano in particolare il periodo in cui il club londinese era di proprietà dell'oligarca russo Roman Abramovich, prima della cessione 'forzata' a un consorzio guidato dall'investitore americano Todd Boehly e dalla società di private equity Clearlake Capital. Le presunte irregolarità coinvolgerebbero agenti, intermediari e investimenti di terze parti sui giocatori.