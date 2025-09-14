Lazio, Marusic: "Sconfitta pesante, serve più fame"

Mastica amaro Adam Marusic dopo la sconfitta contro il Sassuolo. "Abbiamo fatto bene all'inizio, dopo il mancato rosso a Vranckx ho visto che i ragazzi erano un po' spenti ed è cambiato l'atteggiamento - ha spiegato il terzino biancoceleste -. Il clima è buono, il gruppo è sano, dobbiamo parlare tanto perché abbiamo una partita molto importante davanti a noi". "È una sconfitta pesante per noi. Dobbiamo avere più fame, dobbiamo lottare su ogni pallone e giocare con più lucidità - ha aggiunto -. Dopo il gol preso ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti purtroppo, poi la gara è finita ed è rimasta questa sconfitta pesante per tutti noi".