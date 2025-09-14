Logo SportMediaset
MotoGp, Marquez: "Chiudiamo il campionato in Giappone"

14 Set 2025 - 21:16

Marc Marquez rialza la testa. Il pilota spagnolo dopo il passo falso nella Sprint di ieri ha vinto la gara lunga valida per il GP di San Marino, sedicesima tappa del Motomondiale 2025 appena andata in scena presso l'iconico circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

Prova avvincente per il grande dominatore della stagione, davvero martellante nella prima fase di gara, dove ha marcato Marco Bezzecchi fino a passarlo per poi resistere alla pressione datagli dal pilota Aprilia, arrivato al traguardo per secondo davanti alla Gresini di Alex Marquez. Una volta arrivato in zona mista, il ducatista ha commentato quanto fatto: "Per me Messi è sempre stato un riferimento, bisogna mettere un po' di pepe - ha detto Marquez commentando la sua celebrazione senza la tuta, come se fosse un calciatore - Oggi dopo l'errore di ieri ci voleva una vittoria. Mi sono ritrovato un Bezzecchi strepitoso, ai livelli di Alex al Montmelò. Ero dietro di lui ma ha sbagliato, poi l'ho tenuto dietro ma è andato fortissimo. Ha dato tutto, è stato difficilissimo: penso che abbiamo fatto un bello show per la MotoGP anche se senza grandi sorpassi. Se non sorpassi in posti strani come ho fatto io qui è dura". Marquez ha quindi chiosato: "Quando fai un errore, il modo più giusto per andare avanti è ottenere il massimo del risultato all'occasione successiva. Ieri Davide Tardozzi mi ha detto: lascia stare il Campionato, qui vogliamo vincere. E sono caduto. Oggi mi ha detto: un pelo meno.

Qui al paddock ho ricevuto tanto supporto, oggi mi sono svegliato con questa grinta. Giappone? Vediamo se riusciamo chiudere il Campionato, ma è importante essere vicini al traguardo".

