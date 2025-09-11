Manchester City, ecco Donnarumma: "Qui voglio fare la storia, essere allenato da Guardiola è il massimo"

Ora la testa è sulla nuova avventura: "Sono completamente concentrato sulla mia nuova sfida qui: scrivere la storia e diventare un simbolo per la città e per il club, ma soprattutto, rendere orgogliosi i tifosi e vincere tanti trofei insieme, perché è un club storico e merita di arrivare il più in alto possibile. Sono orgoglioso di essere qui e felice della scelta che ho fatto, e spero di scrivere la storia qui e vincere quanti più trofei possibile, questo è il mio obiettivo".