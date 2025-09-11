Manchester City, ecco Donnarumma: "Qui voglio fare la storia, essere allenato da Guardiola è il massimo"

Prime parole del portiere della Nazionale da giocatore dei Citizens: "Orgoglioso che Pep mi abbia voluto"
Gigio Donnarumma si è presentato come nuovo giocatore del Manchester City: "Essere allenato da Pep Guardiola è la cosa più bella che possa capitare a un calciatore - le parole del portiere della Nazionale ai canali ufficiali del club -. Lui mi ha voluto qui e ne sono orgoglioso. Voglio fare la storia con il Manchester City, vincere la Champions League e tanti titoli. È un club che mi ha sempre affascinato".
"Sono davvero felice ed emozionato di essere qui, in uno dei migliori club al mondo - ha proseguito l'ex Psg -. Questo è un club con una lunga storia alle spalle e ha fame di vittorie. So che c'è una grande responsabilità, ma sono orgoglioso di poter aiutare il club a continuare a vincere. Il passato? Sicuramente Milan e Psg mi hanno aiutato molto nella mia crescita. Ho vinto molto nella mia carriera, quindi sarò sempre grato a loro per tutto quello che mi hanno dato".
Ora la testa è sulla nuova avventura: "Sono completamente concentrato sulla mia nuova sfida qui: scrivere la storia e diventare un simbolo per la città e per il club, ma soprattutto, rendere orgogliosi i tifosi e vincere tanti trofei insieme, perché è un club storico e merita di arrivare il più in alto possibile. Sono orgoglioso di essere qui e felice della scelta che ho fatto, e spero di scrivere la storia qui e vincere quanti più trofei possibile, questo è il mio obiettivo".
"Questo è un club che mi ha sempre affascinato. L'ho sempre seguito con piacere. Tutto intorno a me, come il centro sportivo e lo stadio, è fantastico. Non puoi capire a cosa dà valore il club finché non lo vedi con i tuoi occhi. Le strutture e lo staff qui sono fantastici. Sono venuto qui con tutta la mia famiglia per il mio primo giorno e la mia prima sensazione è stata che sembrava una vera famiglia. Tutti sorridono e io sono felice e orgoglioso e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura".
Commenti (0)