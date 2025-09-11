Cavani, il gol più bello: salva la vita alla figlia di un amico

Il calciatore ha pagato in contanti un'operazione d'urgenza di una giovane ragazza
Direttamente dall'Uruguay arriva l'ultimo grande gesto di Edinson Cavani. Questa volta, però, il campo non c'entra. L'ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain ha infatti pagato di tasca propria un importante intervento chirurgico che ha salvato la vita di una ragazza.
Tutto è successo un anno fa. Ema, un'adolescente affetta da una malattia neurologica cronica, è la figlia di Rafa Cotelo, giornalista uruguaiano molto amico di Cavani. La ragazza doveva sottoporsi a un'operazione d'urgenza ma la clinica che avrebbe dovuto effettuare l'intervento ha richiesto al padre il pagamento immediato in contanti. Impossibile per lui raccogliere in così poco tempo la cifra necessaria. Cotelo ha quindi contattato l'attaccante del Boca Juniors per chiedergli una mano. Il Matador non ci ha pensato su due volte e, come raccontato dal giornalista a El Observador, ha inviato un suo amico sul posto con i soldi.
Il giornalista ha poi precisato che ha restituito la cifra a Cavani, anche se lui non aveva chiesto nulla in cambio.
