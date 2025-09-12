Ligue 1: Pavard trascina il Marsiglia nel poker con il Lorient

Nella ripresa l'OM si limita a gestisce, per poi cercare il poker nel finale: Mvogo ferma due volte Greenwood. La rete arriva comunque al 93', col tiro deviato e il 4-0 di Aguerd. Finisce così e De Zerbi sale a sei punti, con due vittorie e due ko in questo primo scorcio di Ligue 1. Si ferma a quota 3 e in zona-playout il Lorient, incapace di reagire dopo il triplo colpo iniziale (espulsione e due gol in 20').