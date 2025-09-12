Ligue 1: Pavard trascina il Marsiglia nel poker con il Lorient

L'ex Inter va in gol al debutto, De Zerbi festeggia la seconda vittoria stagionale
© Getty Images
De Zerbi lancia subito dall'inizio i neoacquisti Aguerd e Pavard, nella 4a giornata della Ligue 1, e ne viene ripagato: entrambi i difensori vanno infatti in gol nel 4-0 dell'Olympique Marsiglia sul Lorient, ridotto in dieci dal 10'. Apre le danze Greenwood su rigore (13'), poi ecco il bis dell'ex interista su azione da corner (20') e il gran tiro di Gomes per il tris (33'). Dopo un lungo assedio, l'OM cala il poker al 93' e sale a 6 punti.
Non c'è storia al Velodrome, dove l'Olympique Marsiglia travolge lo sfortunato Lorient: in dieci dal 10', gli ospiti crollano e perdono 4-0. Roberto De Zerbi effettua delle scelte coraggiose, lanciando subito i neoacquisti Aguerd e Pavard dall'inizio nel suo 3-4-2-1: fuori dai convocati Harit, promesso sposo del Basaksehir nelle ore finali del calciomercato turco.
L'OM fornisce subito una grande prestazione e, al 10', la gara svolta: Yongwa trattiene Murillo, commette fallo in area e interrompe una chiara occasione da gol. Inevitabili il rosso e il rigore, trasformato da Greenwood al 13'. L'inglese veste anche i panni dell'assist-man al 20', quando l'ex Inter Pavard incorna di testa il suo corner, mentre al 33' ecco il tris: tiro al volo di Angel Gomes dai venti metri e Lorient annichilito. Gouiri si mangia il potenziale poker e subisce un infortunio: svanisce così il potenziale secondo rigore per il Marsiglia, che sostituisce l'ex Lione con O'Riley.
Nella ripresa l'OM si limita a gestisce, per poi cercare il poker nel finale: Mvogo ferma due volte Greenwood. La rete arriva comunque al 93', col tiro deviato e il 4-0 di Aguerd. Finisce così e De Zerbi sale a sei punti, con due vittorie e due ko in questo primo scorcio di Ligue 1. Si ferma a quota 3 e in zona-playout il Lorient, incapace di reagire dopo il triplo colpo iniziale (espulsione e due gol in 20').
Commenti (0)