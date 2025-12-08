Champions League, Chivu verso Inter-Liverpool: "Loro forti anche senza Salah. Akanji non sta bene, domani valutiamo"

Intervenuto prima ai microfoni di Sky, il tecnico ha sottolineato: "Il Liverpool è una delle squadre più titolate e ha ambizioni ogni anno. Hanno avuto un calo, ma ci sta, ma per il valore della squadra hanno giocatori che capiscono i momenti e che si faranno trovare pronti quando serve, come domani. Salah? Non parlo dei problemi degli altri, anche noi abbiamo i nostri. Ovvio che Momo è un giocatore importante a livello mondiale, ma sono problemi che non ci riguardano. Lo stato di forma nostro viene dato dalla partita che dobbiamo affrontare, non è l'ultima che hai fatto ma la prossima che devi fare. Veniamo da un buon momento, abbiamo fiducia e stiamo lavorando per questo. Liverpool un test? Non abbiamo bisogno di certificati, ma di continuità e punti che ci faranno essere competitivi. Akanji? Non so dire, domani vediamo. Oggi non stava bene e l'abbiamo mandato a casa. Domani vediamo".