Atletico Madrid, Simeone: "Quando comincia la partita non conta la distanza in classifica"

Derby degli allenatori? "Non credo che gli allenatori siano decisivi. La cosa più preziosa sono i giocatori e sono loro che fanno la differenza. Abbiamo otto nuovi giocatori, rispetto ai sette della scorsa stagione. Siamo in questo processo e siamo sulla strada giusta per diventare una squadra migliore. Abbiamo fatto cose buone e altri devono ancora migliorare in questa prima fase del percorso. Spero che ci evolveremo, partita dopo partita, migliorando sempre di più".