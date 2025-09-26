Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
Svezia

Mjällby a un passo dalla gloria: la favola del piccolo villaggio che sogna il trionfo in campionato

Il club svedese è primo a sei giornate dalla fine: non ha mai vinto un trofeo in 86 anni di storia

26 Set 2025 - 12:30
© IPA

© IPA

Uno dei traguardi più straordinari del calcio europeo sta per concretizzarsi in un remoto villaggio di pescatori sulle rive del Mar Baltico. Il piccolo club svedese del Mjällby ha un vantaggio di otto punti a sei giornate dalla fine del massimo campionato svedese, l'Allsvenskan, e ha perso solo una partita in questa stagione. È sulla buona strada per il più alto bottino di punti di sempre nella storia della competizione.

La squadra non ha mai vinto un trofeo nei suoi 86 anni di storia, è composta principalmente da giocatori nati in loco che giocano le partite casalinghe in uno stadio di 6.000 posti ad Hällevik, un villaggio di circa 800 abitanti sulla costa meridionale della Svezia. L'allenatore, Anders Torstensson, è un ex militare e ora preside di scuola, mentre l'osservatore fa anche il postino. Nove anni fa, il Mjällby era a una sola partita dalla retrocessione in quarta divisione del paese.

Visualizza il post su Instagram
 

"Rendi possibile l'impossibile" è uno dei mantra che si trovano sulle pareti e sulle diapositive di PowerPoint del piccolo club svedese. Ed è esattamente quello che sta succedendo. "Se riuscissimo a vincere il campionato, non riesco a immaginare nulla che si avvicini a una impresa simile", ha dichiarato il presidente del Mjällby, Magnus Emeus, all'Associated Press. "Le dimensioni del club, le nostre condizioni, la nostra forza finanziaria... battere tutti gli altri in un anno, credo che nessuno si sia mai avvicinato a questo", ha aggiunto.

L'impresa degli svedesi potrebbe essere paragonata all'incredibile vittoria del Leicester in Premier League nel 2016. In effetti, il fatturato del Mjällby lo scorso anno è stato di circa 85 milioni di corone (9 milioni di euro circa), secondo Emeus, che stima che il budget della sua squadra sia un ottavo di quello del campione in carica, il Malmö. "È una favola", ha detto il direttore del Mjällby, Jacob Lennartsson, all'AP in una videochiamata. "Riceviamo spesso questa domanda: come state facendo? È importante dire che non lo facciamo solo da quest'anno, ci stiamo lavorando da tanti anni", ha concluso.

svezia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

06:05
Marcandalli: "Il gol è un sogno"

Marcandalli: "Il gol è un sogno"

01:19
MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

01:21
MCH LIBERTADORES ESTUDIANTES-FLAMENGO MCH

Coppa Libertadores, Flamengo in semifinale

02:05
DICH PANUCCI PER LANDONI 26/9 DICH

Panucci: "Ci vuole un attimo per capire l'importanza e il significato di una partita del genere"

03:43
La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

02:40
Paleari: "Parata decisiva su Tramoni? Vi racconto"

Paleari: "Parata decisiva su Tramoni? Vi racconto"

02:20
DICH SPALLETTI DA AREZZO DICH

Spalletti: “Progetti per il futuro? Ho ancora in testa l’Italia, per ora no"

00:57
Torino-Pisa, in campo il figlio di Buffon: promosso o bocciato?

Torino-Pisa, in campo il figlio di Buffon: promosso o bocciato?

05:38
Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

03:59
Torino-Pisa 1-0: gli highlights

Torino-Pisa 1-0: gli highlights

03:55
Gilardino: "Dobbiamo trasformare i complimenti in punti"

Gilardino: "Dobbiamo trasformare i complimenti in punti"

02:47
Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Angori: "Belli e bravi, ma servono i gol"

09:26
Vieira: "Fiducia, Fredrup leader e Colombo arriva, tranquilli"

Vieira: "Fiducia, Fredrup leader e Colombo arriva, tranquilli"

07:31
Pagliuca: "Una sconfitta…positiva!"

Pagliuca: "Una sconfitta…positiva!"

01:09
Mauro: "Chi vince la Coppa Italia? Occhio al Como"

Mauro: "Chi vince la Coppa Italia? Occhio al Como"

06:05
Marcandalli: "Il gol è un sogno"

Marcandalli: "Il gol è un sogno"

I più visti di Calcio Estero

Sliding door Chiesa: perché l'infortunio di Leoni potrebbe cambiargli la stagione

MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

Leoni: "Darò tutto per tornare al più presto". Chiesa al suo posto in Champions

Vinicius, che trivela contro il Levante: "Mi ha insegnato Modric a calciare così, ci manca"

Mudryk, da flop milionario ad atleta olimpico? L'attaccante del Chelsea si dà all'atletica

MCH LIBERTADORES ESTUDIANTES-FLAMENGO MCH

Coppa Libertadores, Flamengo in semifinale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:28
Liverpool, Slot: "Leoni starà fuori per circa un anno, ma è ancora giovane"
12:53
Cremonese, Collocolo operato dopo la lesione muscolare
12:35
Coppa Italia, giudice sportivo: 2 giornate di stop a Cuadrado
12:14
Juventus, in dubbio la titolarità di Conceiçao con l'Atalanta
11:20
Napoli, Hojlund si racconta: "Il mio idolo? Cristiano Ronaldo"