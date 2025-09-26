Mjällby a un passo dalla gloria: la favola del piccolo villaggio che sogna il trionfo in campionato

L'impresa degli svedesi potrebbe essere paragonata all'incredibile vittoria del Leicester in Premier League nel 2016. In effetti, il fatturato del Mjällby lo scorso anno è stato di circa 85 milioni di corone (9 milioni di euro circa), secondo Emeus, che stima che il budget della sua squadra sia un ottavo di quello del campione in carica, il Malmö. "È una favola", ha detto il direttore del Mjällby, Jacob Lennartsson, all'AP in una videochiamata. "Riceviamo spesso questa domanda: come state facendo? È importante dire che non lo facciamo solo da quest'anno, ci stiamo lavorando da tanti anni", ha concluso.