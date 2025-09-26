Mjällby a un passo dalla gloria: la favola del piccolo villaggio che sogna il trionfo in campionato

Il club svedese è primo a sei giornate dalla fine: non ha mai vinto un trofeo in 86 anni di storia
© IPA
Uno dei traguardi più straordinari del calcio europeo sta per concretizzarsi in un remoto villaggio di pescatori sulle rive del Mar Baltico. Il piccolo club svedese del Mjällby ha un vantaggio di otto punti a sei giornate dalla fine del massimo campionato svedese, l'Allsvenskan, e ha perso solo una partita in questa stagione. È sulla buona strada per il più alto bottino di punti di sempre nella storia della competizione.
La squadra non ha mai vinto un trofeo nei suoi 86 anni di storia, è composta principalmente da giocatori nati in loco che giocano le partite casalinghe in uno stadio di 6.000 posti ad Hällevik, un villaggio di circa 800 abitanti sulla costa meridionale della Svezia. L'allenatore, Anders Torstensson, è un ex militare e ora preside di scuola, mentre l'osservatore fa anche il postino. Nove anni fa, il Mjällby era a una sola partita dalla retrocessione in quarta divisione del paese.
"Rendi possibile l'impossibile" è uno dei mantra che si trovano sulle pareti e sulle diapositive di PowerPoint del piccolo club svedese. Ed è esattamente quello che sta succedendo. "Se riuscissimo a vincere il campionato, non riesco a immaginare nulla che si avvicini a una impresa simile", ha dichiarato il presidente del Mjällby, Magnus Emeus, all'Associated Press. "Le dimensioni del club, le nostre condizioni, la nostra forza finanziaria... battere tutti gli altri in un anno, credo che nessuno si sia mai avvicinato a questo", ha aggiunto.
L'impresa degli svedesi potrebbe essere paragonata all'incredibile vittoria del Leicester in Premier League nel 2016. In effetti, il fatturato del Mjällby lo scorso anno è stato di circa 85 milioni di corone (9 milioni di euro circa), secondo Emeus, che stima che il budget della sua squadra sia un ottavo di quello del campione in carica, il Malmö. "È una favola", ha detto il direttore del Mjällby, Jacob Lennartsson, all'AP in una videochiamata. "Riceviamo spesso questa domanda: come state facendo? È importante dire che non lo facciamo solo da quest'anno, ci stiamo lavorando da tanti anni", ha concluso.
