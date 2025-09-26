Nizza, 13 tifosi della Roma ancora in stato di fermo

Per il procuratore della Repubblica di Nizza, Damien Martinelli, questi ultimi evidenziano "elementi che, riuniti, consentono di ipotizzare che abbiano avuto un ruolo di organizzatori". La guerriglia della sera di martedì si è conclusa con il fermo di 102 persone, quasi tutti provenienti da Roma, molti vestiti di nero, nel centro di Nizza, fra piazza Garibaldi e il parcheggio Sulzer. Sono stati sequestrati loro bastoni, coltelli, martelli e sono stati ritrovati nel parcheggio anche dei giubbotti antiproiettile. Per evitare scontri ulteriori con i tifosi del Nizza, sono stati impiegati 400 fra poliziotti e gendarmi, con 4 unità mobili. La sera seguente, prima della partita, diverse auto sono state danneggiate e pensiline distrutte. Ai tifosi che sono stati fatti rientrare in Italia, è stato notificato il divieto di tornare nel dipartimento di Nizza per i prossimi sei mesi.