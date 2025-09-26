Abodi: "Uefa-Israele? Mi auguro ci sia prudenza. Milano ha bisogno di uno stadio moderno"

EURO 2032, MASSIMO SESSA COMMISSARIO STRAORDINARIO STADI

"Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha proposto la nomina dell'Ing. Massimo Sessa in qualità di Commissario straordinario per gli stadi al vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per l'acquisizione del concerto previsto dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Successivamente, come indicato nella norma, la nomina sarà sottoposta al parere dalle Conferenza Stato-Regioni per la definitiva applicazione". Così il ministero dello Sport in una nota. "L'Ing. Sessa, che avrà il compito di coordinare e supportare le attività e gli interventi relativi alle infrastrutture sportive necessarie per lo svolgimento del Campionato Europeo di calcio Uefa 2032 - si legge ancora - vanta una lunga e qualificata esperienza come Dirigente generale del Mit e attualmente è Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato".