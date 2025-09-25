Liga: il Barcellona rimonta il Real Oviedo, 3-1 nel segno di Eric Garcia e Lewandowski

REAL OVIEDO-BARCELLONA 1-3

L'Estadio Nuevo Carlos Tartiere fa da sfondo al match tra il Real Oviedo e il Barcellona, sfida che contrappone una squadra neopromossa ai Campioni in carica della Liga. Yamal è ancora out per infortunio e, allora, Flick conferma Ferran Torres al centro dell’attacco, sorretto da Raphinha, Dani Olmo e Rashford, tornato a risplendere in maglia Blaugrana. Tra le file degli Oviedistas si vede invece titolare per la prima volta in questa stagione Santi Cazorla, magnifico campione che a 40 anni continua a emozionare con il suo talento. Il Barça è ovviamente grande favorito e prova a sfondare già nelle prime battute di gara soprattutto con Rashford, sempre uno dei più propositivi nella formazione catalana. Al 32’ i Blaugrana hanno pure una clamorosa doppia chance per portarsi in vantaggio, ma Raphinha colpisce il palo e la ribattuta di Araujo viene respinta sulla riga da una grande parata di Escandell. Passano pochi secondi e a salire sull’1-0 è allora il Real Oviedo: Joan Garcia commette una follia in uscita e Alberto Reina ne approfitta, andando in gol con un perfetto pallonetto da quaranta metri. Il primo tempo si chiude così con il Barcellona sorprendentemente in svantaggio, ma al 56’ i Culers riescono a riequilibrare il risultato grazie al tap-in vincente di Eric Garcia, dopo il palo di Ferran Torres. Al 70’ è invece Lewandowski a segnare di testa sul cross di de Jong, timbrando il cartellino a cinque minuti dall’ingresso in campo. Nel finale c’è pure spazio per la gioia personale di Araujo, sul corner battuto da Rashford all’89’. Il Barcellona vince allora 3-1, centra la terza vittoria di fila in Liga e si porta a 16 punti, tornando a -2 dal Real Madrid capolista. Per il Real Oviedo sono invece già cinque i ko collezionati nelle prime sei giornate di campionato: la squadra di Santi Cazorla resta quindi ferma a 3 punti, al terzultimo posto.