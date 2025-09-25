Logo SportMediaset
SPAGNA

Liga: il Barcellona rimonta il Real Oviedo, 3-1 nel segno di Eric Garcia e Lewandowski

La formazione di Flick vince in trasferta: in gol pure Araujo. Blaugrana di nuovo a -2 dal Real Madrid

25 Set 2025 - 23:28
© Getty Images

© Getty Images

Prosegue il botta e risposta a distanza tra il Real Madrid e il Barcellona. Se i Blancos avevano infatti aperto la 6ª giornata di Liga con un netto 4-1 sul Levante, i Blaugrana la chiudono con un perentorio 3-1 in casa del Real Oviedo e tornano così immediatamente a -2 proprio dalla squadra di Xabi Alonso. A valere il terzo successo di fila in campionato per Flick sono Eric Garcia, Lewandowski e Araujo, dopo il clamoroso gol di Alberto Reina.

REAL OVIEDO-BARCELLONA 1-3
L'Estadio Nuevo Carlos Tartiere fa da sfondo al match tra il Real Oviedo e il Barcellona, sfida che contrappone una squadra neopromossa ai Campioni in carica della Liga. Yamal è ancora out per infortunio e, allora, Flick conferma Ferran Torres al centro dell’attacco, sorretto da Raphinha, Dani Olmo e Rashford, tornato a risplendere in maglia Blaugrana. Tra le file degli Oviedistas si vede invece titolare per la prima volta in questa stagione Santi Cazorla, magnifico campione che a 40 anni continua a emozionare con il suo talento. Il Barça è ovviamente grande favorito e prova a sfondare già nelle prime battute di gara soprattutto con Rashford, sempre uno dei più propositivi nella formazione catalana. Al 32’ i Blaugrana hanno pure una clamorosa doppia chance per portarsi in vantaggio, ma Raphinha colpisce il palo e la ribattuta di Araujo viene respinta sulla riga da una grande parata di Escandell. Passano pochi secondi e a salire sull’1-0 è allora il Real Oviedo: Joan Garcia commette una follia in uscita e Alberto Reina ne approfitta, andando in gol con un perfetto pallonetto da quaranta metri. Il primo tempo si chiude così con il Barcellona sorprendentemente in svantaggio, ma al 56’ i Culers riescono a riequilibrare il risultato grazie al tap-in vincente di Eric Garcia, dopo il palo di Ferran Torres. Al 70’ è invece Lewandowski a segnare di testa sul cross di de Jong, timbrando il cartellino a cinque minuti dall’ingresso in campo. Nel finale c’è pure spazio per la gioia personale di Araujo, sul corner battuto da Rashford all’89’. Il Barcellona vince allora 3-1, centra la terza vittoria di fila in Liga e si porta a 16 punti, tornando a -2 dal Real Madrid capolista. Per il Real Oviedo sono invece già cinque i ko collezionati nelle prime sei giornate di campionato: la squadra di Santi Cazorla resta quindi ferma a 3 punti, al terzultimo posto.

OSASUNA-ELCHE 1-1
L’Osasuna accoglie l’Elche all’Estadio El Sadar di Pamplona, dove gli ospiti si presentano in un ottimo stato di forma. I padroni di casa vogliono però sfruttare il fattore campo e al 10’ riescono a portarsi avanti con Munoz, chiudendo così in vantaggio il primo tempo. L’Elche si ritrova dunque a inseguire e al 70’ resta pure senza allenatore, vista l’espulsione di Sarabia, ma al 92’ riesce comunque a trovare il colpo del pareggio con Pedrosa. L’1-1 finale permette quindi all’Osasuna di salire a 7 punti e all’Elche di raggiungere i 10.

liga
barcellona
spagna

