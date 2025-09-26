Psg, Luis Enrique vuole un rinforzo per reparto

Il Psg di Luis Enrique ha vinto all'esordio in Champions contro l'Atalanta, ma la sconfitta contro il Marsiglia in Ligue 1 non lascia tranquillo Luis Enrique, che vede la sua rosa ancora incompleta e migliorabile. L'allenatore spagnolo avrebbe chiesto alla società un rinforzo per ogni reparto del campo: le priorità sarebbero un difensore aggiuntivo e un rinforzo di peso a centrocampo. Secondo l'Equipe, Luis Enrique potrebbe chieere anche un'ala destra, con il club che starebbe già monitorando diversi profili.