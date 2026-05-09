VERSO BARCELLONA-REAL MADRID

Real, Arbeloa sul caso Valverde-Tchouameni: "Un mio compagno una volta prese una mazza da golf..."

Il tecnico dei Merengues alla vigilia della sfida contro il Barcellona: "Incidente che ha più a che fare con la sfortuna che con quello che è successo davvero"

09 Mag 2026 - 11:50
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La rissa Tchouameni-Valverde? Roba da educande. E' questo, in qualche modo, il pensiero di Alvaro Arbeloa, tecnico del Real che domani sera è atteso dalla sfida contro il Barcellona (in diretta su Rete 4 alle 21 con telecronaca di Riccardo Trevisani e Borja Valero) ed è tornato sul caso della settimana partendo da un aneddoto significativo: "Io ho avuto un compagno - ha raccontato - che ha preso una mazza da golf e ha data una mazzata a un altro". E ancora: "È stato un incidente che ha più a che fare con la sfortuna che con quello che è successo davvero - ha continuato prima di aggiungere -. Quello che succede nello spogliatoio del Real Madrid dovrebbe restare nello spogliatoio del Real Madrid".

"Non è vero che i giocatori del Real Madrid sono poco professionali e mi hanno mancato di rispetto, è assolutamente falso. Allo stesso modo falsa è l'affermazione che alcuni di loro non stiano giocando a causa di problemi con me". In ogni caso "non ho intenzione di mettere Valverde e Tchouameni sul rogo pubblico". 

"Sono io semmai il responsabile del fatto che la stagione non sarà all'altezza - ha concluso -. Ma sono qui da quattro mesi e sono molto orgoglioso dei miei giocatori. Di come mi hanno accolto, da dove siamo venuti. È chiaro che frustrazione e rabbia possono portarti a situazioni che non vuoi. Ma ora, concentriamoci sulla partita. È questo quello su cui dobbiamo focalizzarci adesso”.

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