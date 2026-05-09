Real, Arbeloa sul caso Valverde-Tchouameni: "Un mio compagno una volta prese una mazza da golf..."

La rissa Tchouameni-Valverde? Roba da educande. E' questo, in qualche modo, il pensiero di Alvaro Arbeloa, tecnico del Real che domani sera è atteso dalla sfida contro il Barcellona (in diretta su Rete 4 alle 21 con telecronaca di Riccardo Trevisani e Borja Valero) ed è tornato sul caso della settimana partendo da un aneddoto significativo: "Io ho avuto un compagno - ha raccontato - che ha preso una mazza da golf e ha data una mazzata a un altro". E ancora: "È stato un incidente che ha più a che fare con la sfortuna che con quello che è successo davvero - ha continuato prima di aggiungere -. Quello che succede nello spogliatoio del Real Madrid dovrebbe restare nello spogliatoio del Real Madrid".