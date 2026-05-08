Appuntamento con la storia su Rete 4: Barcellona-Real Madrid può assegnare il titolo spagnolo

Una vera polveriera pronta a esplodere a ogni secondo, ecco come si può definire oggi il Real Madrid. La settimana è iniziata con la scoperta delle vacanze in Sardegna di Kylian Mbappè e con la petizione dei tifosi che lo vorrebbero allontanare immediatamente dalla squadra (a Barcellona sarà con i compagni ma verosimilmente in panchina), è continuata con il doppio scontro, mercoledì e giovedì, tra Valverde e Tchouameni, prima a parole poi a pugni (anche se l'uruguaiano ha smentito di aver ricevuto un pugno). A Valverde la lite è costata qualche ora di ricovero in ospedale e alcuni punti di sutura. Per non farsi mancare niente, gli usignoli dello spogliatoio hanno raccontato di una rissa tra Rudiger e Carreras, ma anche di precedenti (sia pure non recentissimi) molto avvelenati tra Bellingham e Mbappè.