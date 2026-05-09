Allegri e l'ipotesi Nazionale: "Penso solo al Milan, voglio restare qui il più a lungo possibile"

09 Mag 2026 - 12:55
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Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, Massimiliano Allegri ha parlato anche del suo futuro in panchina: "La Nazionale? La cosa più importante per me in queste partite e per il prossimo anno è il Milan. Io voglio restare al Milan il più possibile. A livello dirigenziale abbiamo avuto dei confronti e non sempre si può essere d'accordo. Ma credo che questo sia normale. L'importante è che si lavori tutti uniti per il bene del Milan". 

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