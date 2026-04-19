Trovata una microspia nell'ufficio di Londi, segretario generale della FIDAL

La vicenda è certamente molto delicata in quanto Londi riveste un ruolo primario nell'ambito della federazione, che ricordiamo essere un ente di diritto privato con funzioni di interesse pubblico, evidenziando come tra le sue responsabilità vi siano quelle della coordinazione della struttura amministrativa, dell'attuazione delle decisioni prese dagli organi politici interni, quali il consiglio federale e il presidente, della supervisione del lavoro degli uffici e del personale, della gestione del bilancio e delle risorse economiche, della organizzazione di eventi, competizioni e attività federali, della cura dei rapporti istituzionali con il CONI e le altre federazioni, del controllo della regolarità amministrativa e normativa.