Basket: Caserta in lutto per Oscar, omaggio davanti alla Reggia per "O rey do triple"

Città di Caserta in lutto per la morte del 68enne cestista brasiliano Oscar, otto anni all'ombra della Reggia tra il 1982 e il 1990, in cui ha lasciato tanti ricordi sportivi - la squadra vinse una Coppa Italia nel 1988 - e soprattutto umani. Così ieri pomeriggio la Juvecaserta 2021 (oggi in serie B nazionale ma erede dello storico club in cui militò Oscar), squadra e staff, insieme a tanti tifosi e appassionati, si sono ritrovati a piazza Carlo di Borbone, davanti alla Reggia Vanvitelliana, per salutare "Mao Santa". È stato issato il vecchio striscione inneggiante a Oscar "o rey do triple", sono stati accesi fumogeni bianconeri, cantati cori nostalgici e noti tra i casertani ("Oscar mitraglia, è il grido di battaglia"); e poi tanti applausi per ricordare un cestista che ha posto le basi per far vincere lo scudetto a Caserta; era il 1991 quando l'allora Phonola Caserta conquistò il primo scudetto per una squadra del sud Italia, e Oscar se n'era andato l'anno prima lasciando un senso di grandezza e consapevolezza fondamentale. Avrebbe potuto giocare in Nba, ed invece ha preferito Caserta, la piccola città del Sud che nessuno conosce e in cui tutti mi dicevano "cosa vai a fare"; ma "quando sono andato via tutti conoscevano Caserta" disse quando lasciò la città.