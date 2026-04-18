NAPOLI-LAZIO 0-2

Napoli, Conte: "Senza energie dopo Parma. Nazionale? Mie parole fraintese o strumentalizzate"

Il tecnico salentino ha parlato dopo il pesante ko con la Lazio: "Colpa mia che non sono riuscito a passare motivazioni ai calciatori". Poi la precisazione sui rumors sulla Nazionale 

18 Apr 2026 - 20:43
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Una sconfitta pesante che, con ogni probabilità, spegne qualsiasi speranza nella rincorsa scudetto. Antonio Conte si presenta ai microfoni dopo il ko contro la Lazio scuro in volto: "Fiammella spenta? Sicuramente non abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo messo poca qualità, la Lazio ci ha aspettato, ha chiuso ed è ripartita. Abbiamo avuto il 70 per cento di possesso palla ma non abbiamo fatto un tiro in porta. Loro sono stati bravi a chiudersi e noi non abbastanza nel trovare spazi. Dall'inizio è sembrato che ci fosse poca energia: poi diventa difficile, perché la qualità si abbassa. Abbiamo preso gol in ripartenza, anche il rigore... potevamo fare meglio".

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Poi il tecnico salentino fa capire che la squadra ha subito un contraccolpo psicologico dopo il pareggio contro il Parma che ha permesso all'Inter di allungare ulteriormente in classifica: "Forse non sono stato bravo io a capire malessere che si è sviluppato dopo Parma. Forse non sono stato bravo a passare la motivazione di dare il massimo: di giocarci queste ultime partite per fare più punti possibili. Siamo stati bravissimi a tenere botta quando eravamo in difficoltà: ora dobbiamo centrare la zona Champions a cui siamo rimasti aggrappati in quelle settimane. Dobbiamo fare tesoro di questa dopo questa legnata nei denti, non dovessimo farlo sarebbe grave. Dobbiamo capire cos'è successo e rimetterci a posto". 

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Poi Conte parla del futuro e dei rumors, alimentati anche dalle sue dichiarazioni e da quelle del presidente De Laurentiis, che lo vorrebbero verso la panchina della nazionale: "Fastidio dei discorsi sul futuro? Anche l'anno scorso a due mesi dalla fine del campionato si è parlato di altre squadre, futuro... A volte dico delle cose che poi vengono fraintese e strumentalizzate. Ma questo fa parte del calcio. Parto dal presupposto che più si sta zitti meglio è, almeno fino alla fine del campionato. Poi dietro le quinte si può iniziare a parlare, ma per una questione di rispetto verso i tifosi bisogna rimanere con la testa sulle partite che ci mancano, e questa dev'essere una cosa importante per me e per i miei calciatori. Capisco che il mio nome serve per scrivere paginate e fare trasmissioni, non ci possono fare niente se vengono strumentalizzate frasi. Parole del presidente? È un problema suo. È il presidente e può dire e fare quello che vuole. Se devo rispondergli lo faccio in privato senza mettere le cose alla mercè di tutti". 

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