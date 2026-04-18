Napoli, Conte: "Senza energie dopo Parma. Nazionale? Mie parole fraintese o strumentalizzate"

Una sconfitta pesante che, con ogni probabilità, spegne qualsiasi speranza nella rincorsa scudetto. Antonio Conte si presenta ai microfoni dopo il ko contro la Lazio scuro in volto: "Fiammella spenta? Sicuramente non abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo messo poca qualità, la Lazio ci ha aspettato, ha chiuso ed è ripartita. Abbiamo avuto il 70 per cento di possesso palla ma non abbiamo fatto un tiro in porta. Loro sono stati bravi a chiudersi e noi non abbastanza nel trovare spazi. Dall'inizio è sembrato che ci fosse poca energia: poi diventa difficile, perché la qualità si abbassa. Abbiamo preso gol in ripartenza, anche il rigore... potevamo fare meglio".