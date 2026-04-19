Milan e Juve in campo per blindare un posto in Champions League

VERONA-MILAN ore 15

"Tornare alla vittoria, con una partita di squadra. Affrontando con serenità e facendo cose in maniera ordinata, non come contro l'Udinese": Massimiliano Allegri segna la strada al Milan per reagire a Verona dopo la batosta contro l'Udinese con strascichi importanti dopo una sconfitta che ha messo in difficoltà la corsa Champions dei rossoneri. Ma bisogna sfruttare il passo falso del Como, mettere al sicuro il terzo posto e riuscire a rialzarsi per evitare che le difficoltà diventino un tunnel senza fine. Intanto, Allegri ha fatto la richiesta ai tifosi di concedere una nuova chance a Leao e permettergli di dimostrare di valere la maglia del Milan. Non sarà facile perché la piazza è stanca, esasperata da comportamenti fuori dalle righe. Ma nel calcio contano le prestazioni e solo i gol potranno migliorare la reputazione del numero 10 rossonero. La Champions League resta comunque al centro dei pensieri milanisti e di Allegri. Non conquistare il pass vorrebbe dire fallire il suo ritorno al Milan e per evitare che questo accasa bisogna vincere a Verona e arrivare carichi alla sfida decisiva contro la Juve di settimana prossima.