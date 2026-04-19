Milan e Juve in campo per blindare un posto in Champions League
I rossoneri a Verona e i bianconeri in casa con il Bologna per sfruttare i passi falsi di Como e Roma
Tre punti per blindare un posto nella prossima Champions League e magari provare anche a scalare la classifica di Serie A. Milan e Juve giocheranno con un obiettivo ben chiaro dopo che prima il Como e poi la Roma non sono riuscite a superare i rispettivi ostacoli. I rossoneri scenderanno in campo a Verona anche per agganciare il Napoli, sconfitto dalla Lazio, e provare a rimandare di una settimana la festa scudetto dell'Inter. Dal canto loro, i bianconeri se la vedranno con un Bologna reduce dalla mazzata di Birmingham per fare l'allungo decisivo sul quinto posto.
VERONA-MILAN ore 15
"Tornare alla vittoria, con una partita di squadra. Affrontando con serenità e facendo cose in maniera ordinata, non come contro l'Udinese": Massimiliano Allegri segna la strada al Milan per reagire a Verona dopo la batosta contro l'Udinese con strascichi importanti dopo una sconfitta che ha messo in difficoltà la corsa Champions dei rossoneri. Ma bisogna sfruttare il passo falso del Como, mettere al sicuro il terzo posto e riuscire a rialzarsi per evitare che le difficoltà diventino un tunnel senza fine. Intanto, Allegri ha fatto la richiesta ai tifosi di concedere una nuova chance a Leao e permettergli di dimostrare di valere la maglia del Milan. Non sarà facile perché la piazza è stanca, esasperata da comportamenti fuori dalle righe. Ma nel calcio contano le prestazioni e solo i gol potranno migliorare la reputazione del numero 10 rossonero. La Champions League resta comunque al centro dei pensieri milanisti e di Allegri. Non conquistare il pass vorrebbe dire fallire il suo ritorno al Milan e per evitare che questo accasa bisogna vincere a Verona e arrivare carichi alla sfida decisiva contro la Juve di settimana prossima.
JUVENTUS-BOLOGNA ore 20.45
Dopo aver superato vari tornanti con non poche difficoltà, ora la Juventus ha davanti a sé un tratto di rettilineo nella corsa alla Champions. Il Como è inciampato anche contro il Sassuolo, i bianconeri possono far registrare il +5 sulla formazione di Cesc Fabregas: è necessario, però, battere il Bologna, reduce dall'eliminazione in Europa League ma anche da quattro vittorie esterne consecutive in campionato. Intanto, Yildiz ha superato gli acciacchi: alla vigilia è riuscito ad allenarsi insieme al resto dei compagni, il tecnico scioglierà i dubbi a poche ore dalla sfida ma il turco è a disposizione. Anche Thuram può partire dal primo minuto, mentre in difesa si candida la coppia Bremer-Kelly tra Kalulu e Cambiaso. Prima della sfida ci sarà un toccante ricordo di Manninger, tragicamente scomparso in un incidente.