Beffa Mancini, l'Al Sadd spreca tutto: il sogno Champions svanisce ai rigori

Una serata che si era messa apparentemente sui binari giusti per l'Al Sadd. La squadra del tecnico jesino viaggiava col vento in poppa, trascinata dalla doppietta di un super Mujica e da una magia al volo dell'ex Liverpool Roberto Firmino che valeva il momentaneo 3-1 al minuto 65. Sembrava una pratica archiviata, il pass per le semifinali già in tasca. E invece, il blackout improvviso. I giapponesi accorciano le distanze al 65' e al minuto 93, praticamente allo scadere, trovano il gol del clamoroso 3-3 con Muto. Una doccia gelata, che manda le squadre ai supplementari e poi all'inevitabile lotteria.