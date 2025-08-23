Logo SportMediaset
ARABIA SAUDITA

Ronaldo, record amaro: Supercoppa all'Al Ahli nella festa degli ex Serie A

CR7 va in gol diventando il primo giocatore nella storia a segnare almeno 100 reti in quattro club diversi, ma il suo Al Nassr cade ai rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari: a segno anche Brozovic, Kessiè e Ibanez

23 Ago 2025 - 16:34
1 di 4
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

E' la Supercoppa d'Arabia Saudita ma sembra la Serie A. Nella finalissima del torneo arabo, disertato dall'Al Hilal di Inzaghi a causa dei troppi impegni stagionali, a trionfare è l'Al Ahli sull'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Proprio CR7 è entrato nella storia del calcio diventando il primo giocatore di sempre a segnare 100 gol in tutti e quattro i club con cui ha giocato in carriera, ma il suo incredibile record è stato rovinato dalla truppa degli ex Serie A protagonisti nel match di Hong Kong.

Perchè al vantaggio proprio di Ronaldo, ha risposto l'ex rossonero Kessiè. Poi l'ex Inter Brozovic ha riportato avanti l'Al Nassr, prima di essere però raggiunto da Ibanez, vecchia conoscenza della Roma. Il 2-2 finale ha portato direttamente alla lotteria dei rigori dove hanno segnato Ronaldo, Brozovic e Joao Felix per l'Al Nassr, mentre dagli 11 metri per l'Al Ahli a segno Toney, Kessiè, Mahrez, Al Buraika e Galeno. A proposito di ex Serie A, da segnalare poi la presenza in campo di Coman e Demiral, entrambi ex Juve in forza rispettivamente all'Al Nassr e all'Al Ahli. 

ronaldo
arabia saudita
brozovic
kessie

