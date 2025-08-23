Ronaldo, record amaro: Supercoppa all'Al Ahli nella festa degli ex Serie A

Perchè al vantaggio proprio di Ronaldo, ha risposto l'ex rossonero Kessiè. Poi l'ex Inter Brozovic ha riportato avanti l'Al Nassr, prima di essere però raggiunto da Ibanez, vecchia conoscenza della Roma. Il 2-2 finale ha portato direttamente alla lotteria dei rigori dove hanno segnato Ronaldo, Brozovic e Joao Felix per l'Al Nassr, mentre dagli 11 metri per l'Al Ahli a segno Toney, Kessiè, Mahrez, Al Buraika e Galeno. A proposito di ex Serie A, da segnalare poi la presenza in campo di Coman e Demiral, entrambi ex Juve in forza rispettivamente all'Al Nassr e all'Al Ahli.