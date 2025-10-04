Liga: il Real Madrid scavalca il Barcellona, Vinicius e Mbappé affondano il Villarreal

REAL MADRID-VILLARREAL 3-1



Rientrato dalla lunga trasferta di Champions League in Kazakistan (13.000 km di viaggio tra andata e ritorno), il Real Madrid accoglie il Villarreal al Bernabeu per tornare a correre in Liga. Prima del calcio d’inizio l’intero stadio tributa però un minuto di silenzio in onore di José Araquistáin, portiere che con i Blancos vinse soprattutto sei campionati e una Coppa dei Campioni negli anni ’60 e scomparso lo scorso 28 settembre all’età di 88 anni. Inizia quindi il match e la squadra di Xabi Alonso va vicina al gol al 22’, per ben due volte: prima Tchouameni spreca di testa a pochi passi da Tenas, mentre qualche secondo dopo è Renato Veiga in spaccata ad alzare sopra la traversa il piazzato di Mastantuono. Al 41’ è invece il Sottomarino Giallo ad avere un’ottima chance, ma Oluwaseyi si lascia ipnotizzare dall’uscita bassa di Courtois. Per vedere il primo gol di serata bisogna allora aspettare il secondo minuto della ripresa, quando Vinicius si sfoga sulla fascia sinistra, rientra sul destro e trova l’1-0, complice una decisiva deviazione nella propria porta di Comesana. Sempre il brasiliano si conquista poi un calcio di rigore e lo trasforma nel 2-0 al 69’, nonostante una conclusione tutt’altro che perfetta. Mikautadze accorcia però immediatamente le distanze al 73’ con un gran destro all’angolino basso, ma quattro minuti più tardi il Villarreal resta in dieci per l’espulsione di Mouriño. A sigillare il match all’81’ ci pensa allora Mbappé, dopo aver duettato con Brahim Diaz. Il Real Madrid sale così a 21 punti e torna al primo posto, almeno per una notte: il Barcellona dovrà rispondere domani contro il Siviglia. Il Villarreal rimane a 16 punti.



ATHLETIC BILBAO-MAIORCA 2-1



Bilbao e Maiorca si sfidano al San Mamés, dove è Iñaki Williams a stappare il match a favore dei padroni di casa già all’8’: il ghanese non trema dal dischetto e fa 1-0 su calcio di rigore. Samu Costa riesce però a pareggiare al 77’, ma Alejandro Rego timbra il 2-1 all’83’ che regala il successo all’Athletic. Al 92’ Antonio Sanchez rimedia invece un rosso, costringendo gli ospiti a chiudere in dieci. Il Bilbao sale quindi a 13 punti, lasciando il Maiorca a 5 punti, in ultima posizione.



GIRONA-VALENCIA 2-1



L’Estadio Municipal de Montilivi è teatro del match tra Girona e Valencia, con i catalani a passare sull’1-0 al 18’ grazie al bel gol di Vladyslav Vanat. Danjuma prova quindi a pareggiare al 42’ per i Pipistrelli, ma viene fermato dal palo. Va invece a segno il tentativo di Diego Lopez al 58’, con lo spagnolo che ristabilisce così la parità sull’1-1. La risposta del Girona è però immediata: Arnau Martinez realizza infatti il 2-1 al 63’. Ivan Martin viene invece espulso all’80’ e i catalani chiudono quindi in dieci, riuscendo comunque a vincere 2-1. Il Girona centra così il primo successo in questa Liga e si porta a 6 punti, mentre il Valencia resta a 8.



REAL OVIEDO-LEVANTE 0-2



Il Levante fa visita all’Oviedo all’Estadio Nuevo Carlos Tartiere, dove a chiudere in vantaggio il primo tempo è la formazione ospite. Carlos Alvarez timbra, infatti, l’1-0 dei Granotes alla mezz’ora, sfruttando un assist di Manu Sanchez. Sempre il Levante raddoppia poi al 73’, quando ad andare in gol è Etta Eyong. La squadra di Calero vince quindi 2-0 e sale a 8 punti, lasciando l’Oviedo a 6.