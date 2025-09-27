Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Liga
HOMEFOTOVIDEORISULTATI E CLASSIFICHE
SPAGNA

Liga: l'Atletico domina il derby, Real travolto 5-2

I colchoneros vincono grazie ad Alvarez (doppietta), Griezmann e Sorloth: primo ko per Xabi Alonso

27 Set 2025 - 18:49
1 di 36
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Il derby di Madrid è dell'Atletico: i colchoneros di Simeone travolgono 5-2 il Real segnando un pokerissimo che mancava addirittura da 75 anni. Decisive la doppietta di Julian Alvarez (rigore al 50' e punizione al 64') e le reti di Le Normand (14'), Sorloth (48') e Griezmann (94'), inutili i gol di Mbappé (25') e Arda Güler (36'): primo ko per Xabi Alonso, che può ora subire il sorpasso del Barcellona. Getafe-Levante finisce 1-1.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID 5-2
L'Atletico si regala una delle partite più belle della sua storia recente: travolto 5-2 il Real, che incassa il primo ko in campionato. Un Derbi che sarà ricordato a lungo per i sette gol (più uno annullato). Il primo arriva al 14' ed è il colpo di testa di Le Normand dopo una lunga azione partita da un calcio di punizione. Tra il 25' e il 36', i blancos rimontano e sembrano indirizzare ancora una volta la sfida in loro favore. Mbappé segna in diagonale su assist di Arda Güler, che invece undici minuti dopo si mette in proprio e segna di sinistro di prima intenzione su assist di Vinicius. Ma deve ancora succedere di tutto: al 44', Lenglet si vede annullare per fallo di mano il possibile 2-2, che arriva comunque nel recupero del primo tempo grazie a Sorloth, che come Le Normand segna di testa e mette tutto in equilibrio all'intervallo. Nella ripresa, si concretizza la rimonta dell'Atletico: al 52', Julian Alvarez segna su calcio di rigore provocato da Arda Güler, che rifila una scarpata a Nico Gonzalez. L'argentino non si ferma e, al 64', raddoppia con una splendida punizione di sinistro che vale il 4-2: quinto gol in settimana per l'ex City, a segno nell'infrasettimanale con una tripletta. Il Real insiste, ma si prende la manita in faccia da Simeone, visto che al 94' Valverde spalla, Griezmann riceve da Gallagher e chiude i conti. Primo ko in Liga per Xabi Alonso col Real, e ora il Barcellona spera: se batte la Real Sociedad, sorpassa i blancos. Rivincita per i colchoneros, partiti male in campionato ma pronti a rilanciarsi dopo il Derbi più bello della storia recente per l'Atletico.

GETAFE-LEVANTE 1-1
Il Getafe evita nella ripresa il ko con il Levante: finisce 1-1 con gli ospiti che passano in vantaggio al 26' grazie a Romero. Primo tempo da dimenticare per i padroni di casa, costretti addirittura ad un doppio cambio prima dell'intervallo. Quello a inizio ripresa (Kiki per Duarte) permette al Getafe di partire meglio nella ripresa e l'assalto porta al pareggio al 57' firmato da Iglesias. Il Getafe non vince da tre turni ma è comunque vicino alle zone alte della classifica, mentre il Levante è a quota 5.

atletico-real
liga
derby
madird

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Liga

Julian lancia la sfida a Mbappé: sabato su Italia 1 il derby di Madrid

Estasi Atletico nel derby, cala il pokerissimo e umilia il Real: primo ko per Xabi Alonso

36

Atletico-Real: le foto del derby

Simeone: "Al fischio d'inizio non conta la distanza in classifica. Ruggeri e Raspadori? Mi aspetto di più"

Xabi Alonso: "Derby partita speciale: il 6 su 6 in Liga non deve farci rilassare"

15

Tutti gli italiani nella storia del derby di Madrid: da Vieri e Cassano a Raspadori

02:05
DICH PANUCCI PER LANDONI 26/9 DICH

Panucci: "Ci vuole un attimo per capire l'importanza e il significato di una partita del genere"

Il Barcellona rimonta il Real Oviedo, 3-1 nel segno di Eric Garcia e Lewandowski

Julian lancia la sfida a Mbappé: sabato su Italia 1 il derby di Madrid

I più visti di Calcio Estero

MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

Slot: "Leoni starà fermo un anno, Chiesa in lista Champions al suo posto"

Sliding door Chiesa: perché l'infortunio di Leoni potrebbe cambiargli la stagione

Leoni: "Darò tutto per tornare al più presto". Chiesa al suo posto in Champions

Primo derby per Baena che ritrova Valverde: due anni fa finì a pugni

Kane nella storia, è il più veloce nel XXI secolo a raggiungere quota 100 gol con un club

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:07
Sulemana illude l'Atalanta allo Stadium, Cabal evita alla Juve il primo ko stagionale
20:07
Basket, Supercoppa italiana: Trento ko 75-88, Brescia in finale
19:53
Juventus-Atalanta, le immagini del match di Torino
19:50
Juve, allarme Bremer: il brasiliano si fa male e chiede il cambio, Tudor in ansia
19:43
Lautaro Martinez tifa per atleti Winners Cup: "Forza ragazzi"