Liga: l'Atletico domina il derby, Real travolto 5-2

ATLETICO MADRID-REAL MADRID 5-2

L'Atletico si regala una delle partite più belle della sua storia recente: travolto 5-2 il Real, che incassa il primo ko in campionato. Un Derbi che sarà ricordato a lungo per i sette gol (più uno annullato). Il primo arriva al 14' ed è il colpo di testa di Le Normand dopo una lunga azione partita da un calcio di punizione. Tra il 25' e il 36', i blancos rimontano e sembrano indirizzare ancora una volta la sfida in loro favore. Mbappé segna in diagonale su assist di Arda Güler, che invece undici minuti dopo si mette in proprio e segna di sinistro di prima intenzione su assist di Vinicius. Ma deve ancora succedere di tutto: al 44', Lenglet si vede annullare per fallo di mano il possibile 2-2, che arriva comunque nel recupero del primo tempo grazie a Sorloth, che come Le Normand segna di testa e mette tutto in equilibrio all'intervallo. Nella ripresa, si concretizza la rimonta dell'Atletico: al 52', Julian Alvarez segna su calcio di rigore provocato da Arda Güler, che rifila una scarpata a Nico Gonzalez. L'argentino non si ferma e, al 64', raddoppia con una splendida punizione di sinistro che vale il 4-2: quinto gol in settimana per l'ex City, a segno nell'infrasettimanale con una tripletta. Il Real insiste, ma si prende la manita in faccia da Simeone, visto che al 94' Valverde spalla, Griezmann riceve da Gallagher e chiude i conti. Primo ko in Liga per Xabi Alonso col Real, e ora il Barcellona spera: se batte la Real Sociedad, sorpassa i blancos. Rivincita per i colchoneros, partiti male in campionato ma pronti a rilanciarsi dopo il Derbi più bello della storia recente per l'Atletico.



GETAFE-LEVANTE 1-1

Il Getafe evita nella ripresa il ko con il Levante: finisce 1-1 con gli ospiti che passano in vantaggio al 26' grazie a Romero. Primo tempo da dimenticare per i padroni di casa, costretti addirittura ad un doppio cambio prima dell'intervallo. Quello a inizio ripresa (Kiki per Duarte) permette al Getafe di partire meglio nella ripresa e l'assalto porta al pareggio al 57' firmato da Iglesias. Il Getafe non vince da tre turni ma è comunque vicino alle zone alte della classifica, mentre il Levante è a quota 5.