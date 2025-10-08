ChatGpt sbarca nel calciomercato e sostituisce l'agente: "L'ho usata per negoziare il mio contratto"

Maldini, Pelè, Maradona e Messi: ChatGPT stila la top 11 di tutti i tempi
C'è anche il mestiere di procuratore sportivo tra i lavori minacciati dall'intelligenza artificiale? Sembra proprio di sì e il campanello d'allarme per la professione arriva dall'Inghilterra. Demetri Mitchell, un passato nel Manchester United, ha raccontato al podcast 'From my left' di aver chiesto aiuto la scorsa estate a ChatGpt per negoziare il suo nuovo contratto con il Leyton Orient, squadra di terza divisione inglese.
"Il Leyton Orient mi ha inviato un’offerta e ho usato ChatGpt per chiedere come dovevo negoziare con il club e cosa dovevo dire. Ho scritto: 'Questo è quello che ho fatto la scorsa stagione. Dovrò trasferirmi a Londra, quanto mi costerà vivere lì? Mia moglie e mio figlio verranno con me'. E dal momento che non avevo un agente, sono riuscito a ottenere una commissione anche per la firma del contratto - ha raccontato Mitchell - ChatGpt è stato il miglior agente che abbia mai avuto nella mia carriera. Le commissioni sono del 5%, mentre ChatGpt mi costa solo 15 sterline (17,22 euro al cambio attuale) al mese. Gli stipendi dei giocatori non d’élite sono molto diversi da quelli che si pensano". Una porta è stata aperta, altri lo seguiranno?
