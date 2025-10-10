Il presidente del Galatasaray: "Rinnovo Icardi? Non è sul tavolo"

Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, ha parlato di Mauro Icardi in ottica futuro: "Icardi è un giocatore importantissimo per il Galatasaray, non solo per i gol che segna ma per l’energia che porta nello spogliatoio", ha dichiarato Özbek. "È molto legato al club, ama la maglia e segna ma per l'energia che porta nello spogliatoio. E' molto legato al club, ama la maglia e ha un legame forte con i nostri tifosi".