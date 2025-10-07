Marocco, proteste in piazza contro gli investimenti nel calcio. Coppa d'Africa a rischio?

Intervenendo alla riunione della Confederazione Africana di Calcio in Congo, il presidente dell'organizzazione, Patrice Motsepe, ha insistito sul fatto che la Coppa d'Africa si svolgerà come previsto, nonostante gli attuali disordini. "Siamo assolutamente convinti che la Coppa d'Africa si svolgerà come previsto - ha dichiarato - Il Marocco è il piano A, il Marocco è il piano B e il Marocco è il piano C. La CAF collaborerà e lavorerà con il governo e tutti i cittadini del Marocco per ospitare la Coppa d'Africa di maggior successo della storia".