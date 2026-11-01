Liga: tris del Real Madrid in casa del Racing Santander, i Blancos tornano a -3 dal Barcellona

Tutto facile per il Real Madrid, che nell'undicesima giornata di Liga archivia con un netto 3-0 il match contro il Racing Santander già dopo i primi 45 minuti. Mbappé sblocca la gara su rigore (molto generoso, il contatto tra il francese e l'avversario è leggerissimo) trovando la dodicesima rete in campionato, poi ci pensano Bellingham e Diomande a chiudere i conti in poco più di 20 minuti: gli uomini di Mourinho rispondono così alle vittorie di Atletico Madrid e Barcellona contro Levante e Alaves e rimangono saldi al terzo posto. I blaugrana, che in settimana affronteranno l'Aston Villa in Champions League, se la vedranno con l'Atletico Madrid nel prossimo turno di Liga: un appuntamento, quello dell'8 novembre, da non perdere e che sarà trasmesso in chiaro dalle reti Mediaset.