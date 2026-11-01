Liga: tris del Real Madrid in casa del Racing Santander, i Blancos tornano a -3 dal Barcellona

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Tutto facile per il Real Madrid, che nell'undicesima giornata di Liga archivia con un netto 3-0 il match contro il Racing Santander già dopo i primi 45 minuti. Mbappé sblocca la gara su rigore (molto generoso, il contatto tra il francese e l'avversario è leggerissimo) trovando la dodicesima rete in campionato, poi ci pensano Bellingham e Diomande a chiudere i conti in poco più di 20 minuti: gli uomini di Mourinho rispondono così alle vittorie di Atletico Madrid e Barcellona contro Levante e Alaves e rimangono saldi al terzo posto. I blaugrana, che in settimana affronteranno l'Aston Villa in Champions League, se la vedranno con l'Atletico Madrid nel prossimo turno di Liga: un appuntamento, quello dell'8 novembre, da non perdere e che sarà trasmesso in chiaro dalle reti Mediaset.
RACING SANTANDER-REAL MADRID 0-3
Il Real Madrid non si fa trovare impreparato e in casa del Racing Santander mette subito in discesa la partita: dopo 10 minuti Mbappé si procura un rigore e lo trasforma poco dopo, salendo a quota 15 gol stagionali tra campionato (12) e Champions League (3). Sulla scia del vantaggio i Blancos continuano ad attaccare, e dieci minuti più tardi il pallone preciso di Arda Guler per Bellingham taglia la difesa biancoverde: il trequartista inglese salta Agirrezabala e fa 2-0. Gli uomini di Mourinho, però, non si fermano e sulla respinta di un corner al 36’ trovano il tris con un gran tiro al volo da fuori di Diomande, che trova così il terzo goal nelle ultime quattro partite. Nella ripresa i Blancos gestiscono il ritmo nonostante i tentativi dei padroni di casa, ai quali viene anche revocato un rigore inizialmente assegnato per un presunto tocco di mano di Tchouameni. Nel finale Bellingham trova anche il gol del 4-0, ma la rete viene annullata per fuorigioco: pochi minuti dopo arriva il triplice fischio, che segna la sesta vittoria di fila tra campionato e Champions per il Real Madrid.