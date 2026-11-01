Crippa secondo nella Maratona di New York al termine di una prova entusiasmante

La competizione si è articolata per la prima parte in maniera tranquilla nella misura in cui alla mezza di 21,097 km sono transitati 23 atleti nello spazio di pochissimi secondi, con l'azzurro quarto con il tempo di 1h04'04, ma subito dopo c'è stata la prima importante azione da parte dello statunitense Zouhair Talbi che ha guadagnato qualche metro, ma a cui ha coraggiosamente risposto proprio Crippa che ha ricucito lo strappo, e il gruppetto si è ricompattato dopo poco tempo passando ai 25 km con la presenza sempre di circa 20 atleti.