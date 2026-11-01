Basket: Napoli batte Venezia ed è secondo. Bene Maxima Roma e Udine

NAPOLI BASKETBALL-UMANA REYER VENEZIA 99-81

Seconda vittoria di fila per i partenopei, che a una settimana dal successo con Tortona battono Venezia e insidiano la Virtus Bologna (che ha una gara in meno) in cima alla classifica. Napoli gioca un’ottima gara, prendendo il controllo fin dal primo quarto: nei primi 10’ Ramsey fa 5 punti, e a fine partita si conferma il top scorer dei suoi segnandone in tutto 28. Nel secondo quarto Venezia prova a reagire con Olinde e Parks, ma dall’altra parte Caruso si scatena e realizza 13 punti, mettendo a segno tutti i tiri da due effettuati negli otto minuti in campo. Al rientro dall’intervallo Napoli alza ulteriormente il ritmo e fugge addirittura sul +16 nel segno di Ramsey e (ancora) di Caruso, portando il risultato sul 74-58 a 10’ dalla fine. Dall’altra parte i ragazzi di coach Spahija ci provano soprattutto con Olinde, Tessitori e Watson (quest’ultimo top scorer con 15 punti) ma Napoli è attenta e cinica, e a 2’ dalla fine riesce a portarsi addirittura sul 99-69 grazie alla tripla di Spissu. Da quel momento la Reyer tenta di accorciare le distanze ancora con Olinde e Watson, ma i partenopei restano in controllo fino al 99-81 finale: secondo successo di fila per Napoli, mentre Venezia incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella con Treviso.