Basket: Napoli batte Venezia ed è secondo. Bene Maxima Roma e Udine

Nella sesta giornata di campionato di Serie A di basket Napoli vince ancora e lo fa per 99-81 contro la Reyer Venezia nel segno dei protagonisti Ramsey e Caruso, autori rispettivamente di 28 e 17 punti. Bene anche la Maxima Roma, che passa 88-62 a Trento e trova il quarto successo consecutivo. Contro Tortona, invece, torna a vincere Udine dopo le ultime tre sconfitte di fila in campionato: al PalaCarnera finisce 86-77 per i ragazzi di Vertemati.
NAPOLI BASKETBALL-UMANA REYER VENEZIA 99-81
Seconda vittoria di fila per i partenopei, che a una settimana dal successo con Tortona battono Venezia e insidiano la Virtus Bologna (che ha una gara in meno) in cima alla classifica. Napoli gioca un’ottima gara, prendendo il controllo fin dal primo quarto: nei primi 10’ Ramsey fa 5 punti, e a fine partita si conferma il top scorer dei suoi segnandone in tutto 28. Nel secondo quarto Venezia prova a reagire con Olinde e Parks, ma dall’altra parte Caruso si scatena e realizza 13 punti, mettendo a segno tutti i tiri da due effettuati negli otto minuti in campo. Al rientro dall’intervallo Napoli alza ulteriormente il ritmo e fugge addirittura sul +16 nel segno di Ramsey e (ancora) di Caruso, portando il risultato sul 74-58 a 10’ dalla fine. Dall’altra parte i ragazzi di coach Spahija ci provano soprattutto con Olinde, Tessitori e Watson (quest’ultimo top scorer con 15 punti) ma Napoli è attenta e cinica, e a 2’ dalla fine riesce a portarsi addirittura sul 99-69 grazie alla tripla di Spissu. Da quel momento la Reyer tenta di accorciare le distanze ancora con Olinde e Watson, ma i partenopei restano in controllo fino al 99-81 finale: secondo successo di fila per Napoli, mentre Venezia incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella con Treviso.
LE ALTRE PARTITE
Trento si arrende alla Maxima Roma 62-88 e perde per la seconda volta consecutiva in campionato, mentre per la squadra di Cotelli si tratta del quarto successo di fila. Una gara decisa soprattutto dopo la pausa lunga, quando gli ospiti hanno messo la freccia portandosi dal +2 dell’intervallo al +26 finale soprattutto grazie ad Aaron Holiday, top scorer di giornata con ben 28 punti. Udine torna invece alla vittoria dopo le ultime tre sconfitte in campionato: contro Tortona finisce 86-77. Match molto combattuto soprattutto nella prima metà, con gli ospiti che si sono resi pericolosi recuperando più volte e ribaltando il parziale in alcune occasioni. Nell’ultimo quarto, però, arriva la spallata decisiva alla gara da parte dei ragazzi di Vertemati fino al +9 finale: il protagonista di giornata è Calzavara, che realizza 18 punti.