Il Torino si allena davanti a 400 tifosi e a Ventura

Il Torino si allena davanti ai suoi tifosi, circa 400 persone sono accorse al Filadelfia per assistere alla seduta agli ordini del tecnico D'Aversa. Il centro sportivo ha aperto i cancelli per la prima volta da quando si è insediato il nuovo allenatore, mentre era dal 15 novembre scorso che Vlasic e compagni non "ricevevano" i propri supporter sulle tribune del quartier generale. A bordo campo anche Gian Piero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale e guida del Toro dal 2011 al 2016, che ha assistito alla seduta al fianco del direttore sportivo, Gianluca Petrachi, e del dirigente Emiliano Moretti.