Catania esonera il tecnico Toscano e l'allenatore in seconda Napoli

16 Mar 2026 - 17:15

Il Catania Football club ha "sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Domenico Toscano e l'allenatore in seconda Michele Napoli". Lo scrive la società sul proprio sito rivolgendo "ai due professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l'augurio delle migliori fortune personali e professionali". Il Catania ha deciso di cambiare la guida tecnica in vista degli ormai certi play off, magari da secondo in classifica visto che il Benevento, primo in graduatoria, è irraggiungibile, per tentare la promozione in Serie B. L'allenatore ieri dopo la vittoria all'ultimo minuto in casa dell'Altamura ha avuto un malore. Il Catania non ha ancora comunicato chi sarà il sostituto di Toscano, ma indiscrezioni parlano del possibile sostituto nell'ex allenatore della Reggiana, William Viali.

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