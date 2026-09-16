Europa League, Milan-Benfica 0-2: debutto horror per il Diavolo, le Aquile volano a San Siro

È un debutto davvero deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi: a far esultare Marco Silva sono le reti di Lukebakio e Kaminski. In un Meazza quasi sold out per l'occasione (oltre 65.000 spettatori), vista la classicissima che fa tornare alla mente le Coppe dei Campioni vinte proprio contro i lusitani dal Milan di Nereo Rocco nel 1963 (doppietta di Altafini, presente stasera allo stadio) e poi da quello di Arrigo Sacchi nel 1990 (gol di Rijkaard), il Diavolo parte subito male e al 16’ si trova a inseguire: Lukebakio è bravissimo a saltare Bartesaghi e a battere Maignan con un mancino che si infila sul secondo palo. I rossoneri in campo sono troppo passivi e Sudakov sfiora quindi il raddoppio colpendo il montante al 23’, mentre Terracciano sporca i guantoni di Trubin con un tiro dalla distanza.