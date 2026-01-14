Coppa del Re: umiliazione Real Madrid, debutto nero per Arbeloa

Parte dalla sfida di Coppa del Re sul campo dell’Albacete (club di seconda divisione) l’avventura di Alvaro Arbeloa come nuovo allenatore del Real Madrid. Il successore di Xabi Alonso decide di concedere un turno di riposo a tantissimi titolari (tra cui Mbappé e Bellingham), mentre schiera dal primo minuto Vinicius. La presenza sul terreno di gioco del brasiliano non basta però per sbloccare i Blancos, i quali incassano l’1-0 di Villar al 42’. A pareggiare il match è allora Mastantuono nel recupero del primo tempo, ma poi nella ripresa sale in cattedra Betancor. L’attaccante dell’Albacete timbra una doppietta tra l’82’ e il 94’ e rovina così l’esordio di Arbeloa, nonostante il momentaneo pareggio siglato da Gonzalo Garcia al 91’. Le Merengues perdono infatti 3-2 e vengono eliminate a sorpresa dal torneo.