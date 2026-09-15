Conte alla Juve non è una suggestione: Elkann lo vorrebbe già da un anno e mezzo

Il ritorno del figliol prodigo, anche con qualche mugugno dei tifosi che fanno fatica a perdonargli l'approdo all'Inter e sul Golfo, sembra cosa fatta. A Napoli ha fatto l'ennesima impresa della carriera, ha vinto lo scudetto ma ha già deciso di tornare a casa, il posto dove vive la famiglia e dove è stato una bandiera da giocatore, oltre ad aver risollevato dalla panchina una squadra che sembrava ridimensionata dopo la saga di Calciopoli. Poi, la grande sorpresa. Durante la festa in città, l'amore dei napoletani e le parole al miele del presidente De Laurentiis, lo convincono a restare. Comolli, allora, ci prova con Gasp ma l'approccio non è dei migliori e l'allenatore dell'Atalanta si accasa a Roma, sponda giallorossa.