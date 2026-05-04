Inter, Chivu: "Io nella storia dell'Inter? Lo ero anche prima..."

Ma quando ha capito che l'Inter avrebbe potuto vincere lo scudetto?

"A un certo punto - dice - abbiamo fatto 14 vittorie in 15 partite: lì abbiamo capito che potevamo farcela. Abbiamo superato momenti difficili come l'eliminazione dalla Champions con il Bodo o la sconfitta nel derby, ma siamo rimasti in piedi a testa alta, cercando di rimanere sempre competitivi. La festa? Sto pensando adesso alla finale di Coppa Italia, giusto che i giocatori festeggino. Oggi avevamo una opportunità per chiudere il discorso campionato davanti ai tifosi e ce l'abbiamo fatta. Questa società ci ha sempre confortato nonostante i momenti. Umanamente sono atipico, cerco sempre la mia versione migliore. Mi sono proposto di fare l'allenatore a modo mio, empatico, umano e senza pensare a me stesso e al consenso fuori. Il tecnico è sempre messo in discussione e ti metti sempre a rischio ma tutto deve essere affrontato con il sorriso".