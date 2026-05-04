SCUDETTO INTER

Marotta: "Chivu starà all'Inter per molti anni. Mercato? Ci interessano talenti italiani e stranieri esperti"

Le parole del presidente dopo la vittoria sul Parma che ha dato il titolo ai nerazzurri

04 Mag 2026 - 00:17
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Il presidente Beppe Marotta ha parlato a Dazn dopo la conquista dello scudetto numero 21 dell'Inter, il suo decimo personale, tra l'esperienza alla Juventus e quella nerazzurra: "E' lo scudetto di Cristian Chivu e della squadra. Abbiamo scelto Chivu con coraggio, aveva un curriculum da calciatore vincente e allenatore vincente in Primavera. Skills che hanno portato noi a decidere tranquillamente, potrà essere all'Inter per molti anni. Lo scudetto è un sogno che si è realizzato. Il primo ringraziamento va ai presidenti che mi hanno preceduto, sono fonte di ispirazione. Un grazie a questi stupendi tifosi e alla nostra proprietà che ci ha fatto lavorare con tranquillità, ma ripeto che questo è lo scudetto di Chivu e della squadra. Se ha chiesto qualche nuovo acquisto? Ci vediamo tutti i giorni, si parla di tutto. Adesso non è il momento, ma abbiamo le idee chiare su come agire grazie anche al confronto con la proprietà che ci detterà le linee guida. Gruppo consolidato negli anni e zoccolo duro di italiani, dovremo continuare e vedere quali sono i migliori talenti italiani. Bastoni? E' una sicurezza. Mi riferisco ai talenti che giocano altrove e che possono fare al caso nostro. Ci sono giocatori bravi che possono essere ideali per il nostro gioco, come stranieri d'esperienza: serve il giusto mix, solo con i giovani non si vince. Gli stranieri devono avere una qualità, devono portare la cultura della vittoria. Palestra? Purtroppo non è nostro, ma ha un grandissimo avvenire". 

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