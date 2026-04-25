Serie B: il Venezia stacca Frosinone e Monza: Stroppa è a tre punti dalla promozione. Frena il Palermo
I lagunari piegano 2-0 l’Empoli e sono a +3 sui ciociari (3-0 alla Carrarese) e sui brianzoli: pari 1-1 per i rosanero con la Reggiana
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Nella 36a di Serie B restano invariate le posizioni in vetta: il Venezia supera 2-0 l’Empoli e sale a 78 punti in classifica. Restano a -3 Monza e Frosinone, i ciociari agganciano i brianzoli con il 3-0 sulla Carrarese. Frena il Palermo, solo 1-1 in casa della Reggiana: stesso risultato tra Juve Stabia e Pescara. Pazzo 4-2 del Catanzaro sullo Spezia, 3-0 esterno del Mantova sul Sudtirol. Colpo salvezza della Virtus Entella che supera di misura il Padova.
VENEZIA-EMPOLI 2-0
Il Venezia intravede la Serie A, 2-0 interno sull’Empoli e Frosinone e Monza rimandate a -3 a due giornate dal termine. Già nel corso della prima frazione di gioco i lagunari spingono tanto e schiacciano i toscani nella propria metà campo. Nonostante la supremazia al duplice fischio il risultato è ancora sullo 0-0, ma le cose cambiano pochi minuti dopo l’intervallo: al 50’ il cross dalla sinistra di Franjic trova l’incornata del solito Adorante, che insacca l’1-0 e fa esplodere di gioia il Penzo. Qualche minuto più tardi solo la traversa ferma Doumbia dal raddoppio, poi gli ospiti si accendono per la mezzora finale. Gli uomini di Stroppa si difendono, e all’87’ chiudono la pratica proprio con Doumbia, su assist di Compagnon. Il Venezia sale a 78 punti, a +3 su Frosinone e Monza e ad un passo dalla Serie A.
FROSINONE-CARRARESE 3-0
Il Frosinone resta aggrappato al sogno della promozione, a due turni dal termine: è 3-0 sulla Carrarese. Spingono subito i ciociari, con le chances per Bracaglia e Raimondo, mentre Bleve salva su Kvernadze. I toscani rispondono con Rubino e Finotto, sprecano a botta sicura con Parlanti e vengono colpiti solo nella ripresa. Siamo al 53', quando Belloni colpisce col braccio e causa un rigore: Calò trasforma per l'1-0 e la svolta definitiva. Da qui in poi c'è il campo solo il Frosinone, che sfiora due volte il bis e lo trova al 72' col neoentrato Fiori. Hasa sfiora la rete per la Carrarese, che al 96' incassa il tris: Parlanti mette giù Fini, rigore e 3-0 di Koné. Vittoria pesante per il Frosinone, che aggancia le rivali per la promozione a quota 75 punti: tutto in gioco per la Serie A. La Carrarese, invece, è decima a -3 dall'ottavo posto e dai playoff.
REGGIANA-PALERMO 1-1
Brutto stop per il Palermo, che dice definitivamente addio al sogno della promozione diretta. I rosanero vengono fermati dalla Reggiana in una gara dalle mille emozioni, che inizia con un palo di Pohjanpalo e vede i siciliani andare in svantaggio. Siamo al 21', infatti, quando Lambourde colpisce con un sinistro chirurgico e manda sorprendentemente avanti i padroni di casa. Palumbo reagisce subito con un gran gol al volo (30') e qui ha inizio l'assedio rosanero, in una gara molto nervosa. La ripresa è avara d'emozioni fino ai minuti finali, che vedono la Reggiana restare in dieci per l'espulsione di Papetti (83') e Pierozzi sfiorare il gol-vittoria. Chi va più vicino alla vittoria, però, sono i padroni di casa: doppia rete annullata a Rover e Girma, con due decisioni corrette in un match che si chiude solo al 100'. Rosanero quarti a quota 69 punti e a-6 dalla promozione, che ormai è un miraggio: si passerà dai playoff. La Reggiana, invece, aggancia il Bari e il Pescara a quota 34 punti, sperando nei playout: lo Spezia (33), ora, è ultimo da solo.
LE ALTRE PARTITE
Gli altri match accorciano ulteriormente le distanze nella lotta per non retrocedere e non venire invischiati nei playout, in una lotta che coinvolge ora tantissime squadre. Rischia grosso il Südtirol, in caduta libera con tre ko nelle ultime cinque gare e nove reti subite nelle ultime due. Dopo essere stati travolti dallo Spezia, i bolzanini perdono 3-0 contro il Mantova: Trimboli (35') e Marras (42') colpiscono nel primo tempo, Castori cambia l'attacco e i suoi colpiscono un palo, ma Wieser (83') approfitta dell'erroraccio di Adamonis per il tris. Südtirol dunque a quota 40 punti, +3 sull'Empoli quintultimo, mentre il Mantova si porta a -3 dai playoff. Vittoria pesante per l'Entella, che scavalca proprio l'Empoli portandosi a +2 sui playout e sognando la salvezza diretta: i liguri sconfiggono 1-0 il Padova dopo una gara dominata, che ha avuto per protagonista il portiere biancoscudato Sorrentino. L'uomo decisivo è Cuppone, che sigla il gol-vittoria al 76' e inserisce anche i veneti (40) nella lotta per non retrocedere. Termina in pareggio, infine, la gara tra il Pescara e la Juve Stabia, che è settima con 50 punti e nel bel mezzo di una crisi societaria: le vespe rispondono con Correia (62'), dopo l'erroraccio di Confente sulla punizione di Lorenzo Insigne (52'), poi rischiano il ko. Pescara penultimo a quota 34 punti, con Bari e Reggiana: la lotta per evitare la retrocessione diretta è caldissima.