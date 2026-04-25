Serie B: il Venezia stacca Frosinone e Monza: Stroppa è a tre punti dalla promozione. Frena il Palermo

REGGIANA-PALERMO 1-1

Brutto stop per il Palermo, che dice definitivamente addio al sogno della promozione diretta. I rosanero vengono fermati dalla Reggiana in una gara dalle mille emozioni, che inizia con un palo di Pohjanpalo e vede i siciliani andare in svantaggio. Siamo al 21', infatti, quando Lambourde colpisce con un sinistro chirurgico e manda sorprendentemente avanti i padroni di casa. Palumbo reagisce subito con un gran gol al volo (30') e qui ha inizio l'assedio rosanero, in una gara molto nervosa. La ripresa è avara d'emozioni fino ai minuti finali, che vedono la Reggiana restare in dieci per l'espulsione di Papetti (83') e Pierozzi sfiorare il gol-vittoria. Chi va più vicino alla vittoria, però, sono i padroni di casa: doppia rete annullata a Rover e Girma, con due decisioni corrette in un match che si chiude solo al 100'. Rosanero quarti a quota 69 punti e a-6 dalla promozione, che ormai è un miraggio: si passerà dai playoff. La Reggiana, invece, aggancia il Bari e il Pescara a quota 34 punti, sperando nei playout: lo Spezia (33), ora, è ultimo da solo.



LE ALTRE PARTITE

Gli altri match accorciano ulteriormente le distanze nella lotta per non retrocedere e non venire invischiati nei playout, in una lotta che coinvolge ora tantissime squadre. Rischia grosso il Südtirol, in caduta libera con tre ko nelle ultime cinque gare e nove reti subite nelle ultime due. Dopo essere stati travolti dallo Spezia, i bolzanini perdono 3-0 contro il Mantova: Trimboli (35') e Marras (42') colpiscono nel primo tempo, Castori cambia l'attacco e i suoi colpiscono un palo, ma Wieser (83') approfitta dell'erroraccio di Adamonis per il tris. Südtirol dunque a quota 40 punti, +3 sull'Empoli quintultimo, mentre il Mantova si porta a -3 dai playoff. Vittoria pesante per l'Entella, che scavalca proprio l'Empoli portandosi a +2 sui playout e sognando la salvezza diretta: i liguri sconfiggono 1-0 il Padova dopo una gara dominata, che ha avuto per protagonista il portiere biancoscudato Sorrentino. L'uomo decisivo è Cuppone, che sigla il gol-vittoria al 76' e inserisce anche i veneti (40) nella lotta per non retrocedere. Termina in pareggio, infine, la gara tra il Pescara e la Juve Stabia, che è settima con 50 punti e nel bel mezzo di una crisi societaria: le vespe rispondono con Correia (62'), dopo l'erroraccio di Confente sulla punizione di Lorenzo Insigne (52'), poi rischiano il ko. Pescara penultimo a quota 34 punti, con Bari e Reggiana: la lotta per evitare la retrocessione diretta è caldissima.