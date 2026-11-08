SPAGNA

Liga: due gol di Fermin, il Barcellona batte in rimonta l’Atletico e resta in vetta

Al Metropolitano finisce 2-1: a Simeone risponde lo spagnolo con una doppietta, i blaugrana restano primi in classifica a +3 dal Real Madrid

08 Nov 2026 - 23:08
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Tre punti per consolidare la vetta: il Barcellona batte 2-1 l’Atletico Madrid e chiude la dodicesima giornata di Liga. I due gol di Fermin regalano ai blaugrana l’undicesima vittoria in campionato, mentre ai Colchoneros non basta Giuliano Simeone. Pronti via, e l’Atletico Madrid sfiora il vantaggio tre volte in sei minuti: prima Cubarsí salva su un cross di Grimaldo, poi Julian Alvarez salta Joan Garcia ma senza riuscire a ribattere in porta, trovando però una deviazione. Sull’angolo Pubill colpisce la traversa, e un minuto dopo Pedri fa lo stesso dall’altra parte con un tiro a giro. Il ritmo è altissimo, ma pochi minuti dopo l’Atletico si ripresenta in area e questa volta non sbaglia: Julian Alvarez aggancia un lancio perfetto di Kang-in Lee, crossa basso e trova la zampata vincente di Giuliano Simeone. Il Barcellona, però, non si lascia dominare e va vicino al pareggio prima con Fermin e poi con Gordon, fino a trovare l’1-1 proprio con Fermin prima del recupero. Il numero 7 è infatti bravo a ribattere in rete dopo una prima respinta di Pubill, battendo Oblak con un tiro di prima sul secondo palo.

Nella ripresa i ritmi si abbassano leggermente, ma il Barça è più pericoloso e va vicino al raddoppio con Pedri, che trova la respinta di Pubill. Il 2-1, però, non si fa attendere: al 66’ Lamine Yamal serve bene Fermin, che taglia alle spalle di Koke e in area piazza il pallone all’angolino sul secondo palo battendo Oblak. Dopo il raddoppio la squadra di Flick cerca di gestire il vantaggio e sfiora anche il tris con Yamal, che non arriva in tempo sul cross basso di Gordon per pochissimo. È l’ultima grande occasione del match, che finisce dopo 4 minuti di recupero. Il Barça vince 2-1, torna a +3 sul Real e a +5 proprio sull’Atletico, che resta terzo a 28 punti.

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