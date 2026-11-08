Norris trionfa in Brasile, straordinario Verstappen in rimonta. Antonelli quinto e a rischio penalità

Gara complicata e al di sotto delle attese (ma le premesse non erano da incoraggianti dopo le penalità a carico delle due Rosse) per la Ferrari: dopo una partenza da favola (dalla penultima fila) che lo porta nella top ten già alla fine del primo giro, Lewis Hamilton crolla rapidamente e non riesce a ritrovare il ritmo neanche dopo il passaggio dalla mescola "inter" a quella slick. Sir Lewis tiene dura e da metà gara torna a spingere forte, finisce in testacoda nel finale sotto la pioggia e chiude in nona posizione il suo Gran Premio numero quattrocento. Al via da metà gruppo, il suo compagno di squadra Charles Leclerc finisce davanti allo stesso Hamilton in ottava posizione. Leclerc è però sotto inchiesta insieme a Lawson per un confronto ruota a ruota tra i due nel finale di gara. Ad aggiudicarsi l'ultimo punto iridato in palio è Nico Hulkenberg che riporta nella parte nobile dell'ordine d'arrivo l'Audi al capolinea di un weekend molto movimentato per la Casa tedesca.